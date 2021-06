Man City ‘s’apprête à offrir’ Raheem Sterling et Gabriel Jesus à Tottenham pour signer Harry Kane, mais Arsenal pourrait faire échouer l’accord

Man City serait disposé à proposer à Raheem Sterling et Gabriel Jesus de faire atterrir Harry Kane cet été, mais Arsenal pourrait faire échouer tout accord.

On pense que Kane a demandé à Tottenham de le vendre cette saison morte car il est de plus en plus frustré par le manque de trophées remportés par le club.

Sans surprise, un certain nombre de grands clubs ont été liés à Kane

La star anglaise sera sans aucun doute très demandée, mais rares sont ceux qui pourraient se permettre les frais que Daniel Levy est susceptible d’exiger.

Manchester United semble déterminé à Jadon Sancho, tandis que les Spurs ne voudront probablement pas faire affaire avec leurs rivaux amers Chelsea.

City est de sérieux prétendants et The Sun rapporte que Pep Guardiola est prêt à offrir Sterling et Jesus, plus de l’argent, afin de faire atterrir Kane.

Malgré le départ de Sergio Aguero, le Brésilien n’est pas considéré comme le talisman dont le club a besoin. Guardiola a souvent préféré jouer sans attaquant reconnu dans son équipe cette saison.

Gabriel Jesus a rejoint Man City en janvier 2017 pour 27 millions de livres sterling

Sterling s’est également vu tomber dans la hiérarchie à City et a connu une saison décevante.

L’attrait du football en équipe première dans la capitale pourrait être quelque chose de difficile à résister.

Sterling n’est que l’un des trois joueurs à avoir marqué au moins 100 buts sous Guardiola

Le salaire de 90 000 £ par semaine de Jésus ne serait pas considéré comme un problème pour les Spurs, mais les 300 000 £ par semaine de Sterling pourraient être un problème.

Le rapport du Sun affirme également qu’Arsenal mène la course pour l’international anglais Sterling, ce qui pourrait faire échouer l’accord pour que Kane déménage à City.

