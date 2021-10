Man City se verrouille pour sortir l’option alternative de Haaland et Kane

Manchester City a ajouté une option d’attaque alternative passionnante à sa liste existante de cibles pour 2022, selon un rapport.

Ce n’est pas un secret que Ville cherchera à ajouter un nouvel attaquant à leurs rangs l’année prochaine. Le remplaçant de Sergio Aguero sera sans aucun doute une signature à succès. Erling Haaland et Harry Kane sont les deux options les plus importantes, bien que les deux accords potentiels aient leurs propres problèmes.

Haaland sera une tâche extrêmement difficile, avec plusieurs grandes équipes européennes en compétition dans ce qui pourrait être l’un des transferts les plus disputés de l’histoire.

Et Kane aura 29 ans l’été prochain et n’offre donc pas le potentiel d’être le talisman de City pour la prochaine décennie.

Par conséquent, ils doivent rechercher différentes options. Selon Fichajes, ils ont identifié l’attaquant de la Real Sociedad Alexandre Isak comme cible.

Isak a beaucoup moins d’admirateurs que Haaland et n’a qu’un an de plus que la sensation saisissante de 22 ans.

Il a connu une année marquante en Liga la saison dernière, marquant 17 buts en 34 apparitions.

Et depuis plusieurs années, il fait partie de l’équipe nationale suédoise. C’est à l’Euro 2020 qu’il s’est annoncé au monde avec ses performances.

Sociedad n’a pas tardé à lier son leader à un nouveau contrat de cinq ans. Cela a mis fin à toute spéculation sur un déménagement à l’été.

Mais City ne verra pas ce long accord comme un problème à la fin de la saison. S’ils veulent dépenser de l’argent sur Isak, ils le feront.

Le rapport suggère que la partie espagnole sera prête à vendre si le prix est correct.

Isak n’a pas encore marqué de but en championnat cette saison, mais a marqué trois buts pour son pays. Cela inclut un dans chacun de leurs récents éliminatoires de la Coupe du monde contre le Kosovo et la Grèce.

La signature d’Isak est recherchée

Il aurait une clause libératoire de 59,8 millions de livres sterling dans son contrat. Sociedad ne veut pas faire de compromis sur ce chiffre.

Cela s’est avéré être un obstacle insurmontable pour Arsenal en été. Les Gunners étaient fortement liés à lui.

Cependant, avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah potentiellement tous les deux en route pour les Emirats, Football London suggère qu’Isak est une possibilité pour eux aussi.

Plusieurs équipes de Premier League sont dit le surveiller. Liverpool et Chelsea ont été nommés en relation dans le passé.

