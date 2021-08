Man City signe la signature à succès de Jack Grealish d’Aston Villa

in

Jack Grealish a terminé son transfert très attendu d’Aston Villa à Manchester City, qualifiant son nouveau club de “meilleure équipe du pays”.

Grealish a fait l’objet d’intenses spéculations sur les transferts ces derniers mois et a maintenant gagné son grand coup. Le milieu de terrain offensif a été félicité pour ses performances à Villa et a enfin franchi le pas au niveau européen. Il a signé un contrat de six ans à l’Etihad Stadium.

Après avoir passé toute sa carrière en club à Aston Villa, à l’exception d’un prêt avec le comté de Notts en 2013-14, Grealish fait maintenant partie de l’équipe qui cherche à conserver son titre de Premier League.

La ville n’a pas divulgué le coût du transfert, mais il est considéré comme un record britannique de 100 millions de livres sterling.

“Je suis incroyablement heureux d’avoir rejoint Manchester City”, a déclaré Grealish sur le site Internet du club. « City est la meilleure équipe du pays avec un manager considéré comme le meilleur au monde – c’est un rêve devenu réalité de faire partie de ce club.

«Au cours des 10 dernières saisons, ils ont régulièrement remporté des trophées majeurs. Pep venir ici les a emmenés au niveau supérieur et le football que cette équipe joue est le plus excitant d’Europe. Jouer pour Pep et apprendre de lui va être spécial et c’est quelque chose que tout meilleur footballeur voudrait.

« Les installations sont incroyables, et honnêtement, j’ai hâte de commencer, de rencontrer tout le monde et de commencer à jouer.

IL EST LÀ! Nous sommes ravis d’annoncer la signature de @JackGrealish pour un contrat de six ans. Bienvenue à City, Jack ! 💙 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL – Manchester City (@ManCity) 5 août 2021

Grealish a fait face à une décision difficile pour son avenir, après avoir signé un énorme contrat avec le club d’enfance Villa l’été dernier.

L’appel de Pep Guardiola était trop beau pour être refusé, cependant. Il espère désormais remporter de grands honneurs tout en augmentant ses chances en Angleterre.

Il quitte Aston Villa après avoir fait 213 apparitions pour le club. Pendant ce temps, il a contribué 32 buts et 41 passes décisives.

Un nouveau défi passionnant attend maintenant le joueur de 25 ans, qui a remporté le maillot numéro 10 à City.

❤️ @AVFCOfficial pic.twitter.com/gA2SbUspbP – Jack Grealish (@JackGrealish) 5 août 2021

Grealish a été salué comme un match parfait pour City

Le directeur du football, Txiki Begiristain, a ajouté : « Nous sommes absolument ravis de pouvoir accueillir Jack Grealish à Manchester City. C’est un talent incroyable.

« Le développement de Jack au cours des dernières saisons à la fois pour le club et le pays a été clair pour tout le monde. Son talent naturel et son engagement à s’améliorer en tant que joueur l’ont vu devenir l’un des joueurs offensifs les plus excitants du football mondial aujourd’hui.

« Je suis certain que les fans vont adorer le voir dans notre équipe. Pep aime sa façon de jouer et nous pensons tous qu’il est un candidat idéal pour Manchester City. Notre style et son style se marient parfaitement. Je suis ravi de le voir au cours des prochaines années.

