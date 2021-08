Man City sort un nouveau troisième kit pour la saison 2021/22 sans badge du club sur le devant alors que Milan, Marseille et Valence reçoivent le même traitement de Puma

in

Manchester City a fait preuve d’audace avec son dernier kit.

Les champions de Premier League font partie des dix clubs européens à adopter un nouveau design radical de Puma pour leur troisième maillot, qui sera porté lors des compétitions de coupe en 2021/22.

Le troisième kit de Man City faisait partie d’une multitude de sorties de Puma

Le kit a « Man City » gravé en grosses lettres sur le devant, avec le sponsor « Etihad Airways » dans une police plus petite en dessous.

L’écusson du club a été repositionné et placé au dos du maillot sous le col.

L’AC Milan, Marseille et Valence font partie des dix clubs européens à avoir adopté le design, décrit par Puma comme “progressif et rafraîchissant”.

Le Borussia Mönchengladbach, le Stade Rennais FC, le Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Krasnodar et le PSV Eindhoven sont également devenus voyous.

Les nouveaux designs ont été dévoilés lors d’un événement spécial de lancement numérique « The Show » diffusé sur la chaîne YouTube de Puma, qui présentait des apparitions spéciales de joueurs tels qu’Olivier Giroud, Fernandinho et Dimitri Payet.

Le nouveau troisième kit de City est… différent

Les fans pensent que cela pourrait être le pire kit de tous les temps

“Notre objectif était de remettre en question le design traditionnel des maillots de football”, a déclaré Carl Tuffley, responsable principal du design chez Puma Teamsport.

« Nous voulions regarder les kits sous un nouvel angle et repousser les limites aussi loin que possible. Il est facile de jouer en toute sécurité, mais nous voulons changer les perceptions d’un maillot de football conventionnel.

“Les troisièmes kits sont l’occasion d’être audacieux, nous avons donc voulu redynamiser ces maillots et prendre une nouvelle direction”

Payet a posé dans le strip marseillais

Les nouveaux designs audacieux portent le nom du club sur le devant

Le chat Puma occupe désormais la place centrale sur son troisième kit

Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est Milan – Zlatan n’a-t-il pas protesté pour que son nom y figure ?

Puma voulait « défier la conception traditionnelle des maillots de football »

Les nouveaux troisièmes maillots combinent 100 % de polyester recyclé

City a eu une réaction quelque peu mitigée lorsqu’ils ont publié le nouveau maillot sur les réseaux sociaux, avec une foule de joueurs tels que le nouveau 100 millions de livres sterling qui a signé Jack Grealish et Kevin De Bruyne enfilant le haut bleu foncé.

Heureusement, les kits domicile et extérieur de City ont été populaires parmi les fans, donc le troisième maillot peut ne pas trop irriter les supporters déçus.

En restant en dehors du terrain, City espère faire un autre ajout majeur à son équipe de joueurs.

Harry Kane est une cible de transfert et une offre de 125 millions de livres sterling aurait été rejetée pour l’attaquant plus tôt cette semaine.

Il pourrait toujours être en route pour Manchester, mais le patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, a déclaré qu’il prendrait une décision quant à savoir s’il jouerait aux Wolves plus tard cette semaine.

Il a déclaré : « Il s’est entraîné aujourd’hui et il s’entraînera demain. Il est mieux. Sa forme physique s’améliore de plus en plus. Il rejoindra le groupe vendredi puis il prendra la décision samedi.

« Il est meilleur qu’hier et j’espère qu’il sera meilleur demain. C’est ainsi que devraient être tous les joueurs qui travaillent. Jour après jour, récupérer et développer sa forme physique.

