Man City se rapproche d’un nouvel accord majeur pour le meneur de jeu anglais Phil Foden, selon les rapports.

Le milieu de terrain offensif est devenu l’un des joueurs les plus importants de Pep Guardiola ces dernières saisons. Il a joué 50 fois dans toutes les compétitions la saison dernière alors que Man City a remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

Foden a déjà marqué deux buts en six matchs cette campagne. Il a déraillé lors de la récente Match nul 2-2 avec Liverpool, rival du titre.

Le joueur de 21 ans est un parfait exemple de la façon dont les équipes seniors peuvent être renforcées par les académies.

Man City n’examinera aucune offre pour Foden, quelle que soit sa taille. Les responsables du club le considèrent comme un talisman potentiel et un vainqueur du Ballon d’Or.

En tant que tels, ils souhaitent prolonger son contrat de 2024 à 2027. Le gourou des transferts Fabrizio Romano fournit désormais une mise à jour bienvenue sur les négociations pour les fans de City.

Il écrit que les discussions vont dans une direction positive. Ils sont en cours depuis trois mois, mais les sentiments concernant l’accord sont «optimistes» des deux côtés.

Guardiola considère Foden comme un joueur essentiel pour l’avenir du club. Il souhaite que le meneur de jeu reste à l’Etihad pour faire partie de son projet au cours des prochaines années.

Il y a eu peu de rumeurs sur l’endroit où Foden pourrait se retrouver s’il décidait de quitter City. Le joueur est un fan d’enfance – il ne partirait que s’il était forcé de partir.

Barcelone a envisagé de signer Foden il y a trois ans. Ils sont maintenant sur le point de faire leur propre percée alors que le prodige du milieu de terrain Pedri est sur le point de signer un nouvel accord.

La star de Man City fait l’éloge de Mikel Arteta

Le milieu offensif de City Bernardo Silva a fait l’éloge du patron d’Arsenal Arteta. L’Espagnol a travaillé comme doublure de Guardiola avant de déménager aux Émirats.

Le nord de Londres est également une destination potentielle pour Silva. Guardiola a même admis cet été que les Portugais voulaient sortir.

Dans une interview avec Football Daily, Silva a déclaré : « Je parle pour moi et je pense que je parle pour le groupe. Les gens étaient tristes [when he left] parce que c’était quelqu’un avec qui nous aimions beaucoup travailler.

« Il offre beaucoup, même s’il n’était pas le premier [team] manager, il a agi comme s’il était un peu en termes d’aide et de présence.

« [Moving to Arsenal] était une grande opportunité pour lui et nous étions tristes pour l’équipe mais heureux pour lui.

