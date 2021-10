Man City tente de devancer Man Utd et Chelsea dans la bataille d’Erling Haaland

Manchester City espère voler une marche sur ses rivaux dans la course pour signer Erling Haaland (Photo: .)

Manchester City cherche à prendre le dessus sur un certain nombre de ses rivaux en s’entretenant avec l’agent d’Erling Haaland en janvier en vue de recruter l’attaquant le plus recherché d’Europe cet été.

Le Borussia Dortmund a réussi à conserver son précieux atout cet été après s’être séparé à contrecœur de Jadon Sancho et sa confiance en Haaland a été récompensée par le début de saison exceptionnel du Norvégien.

Le Norvégien a déjà marqué 16 buts en 11 matches pour le club et le pays, renforçant ainsi sa réputation déjà naissante.

Erling Haaland a déjà marqué 16 buts pour le club et le pays cette saison (Photo: .)

City cherchait désespérément à signer un attaquant capable de remplacer Sergio Aguero cet été, mais a été contrecarré dans ses tentatives de recruter Harry Kane de Tottenham après avoir échoué à convenir d’un montant avec leurs homologues de Premier League.

Conscient de la clause de libération de 64 millions de livres sterling de Haaland, qui deviendra active en juin, City n’était pas prêt à déménager pour le joueur de 21 ans pendant la saison fermée, mais se positionne déjà avant de redoubler d’efforts pour renforcer un attaquant déjà formidable. ligne.

Selon The Times, City entamera des discussions avec l’agent de Haaland, Mino Raiola, au début de la nouvelle année et espère également que leur relation existante avec le fabricant de kits Puma pourrait faire leur jeu.

Les géants espagnols du Real Madrid maintiennent également un intérêt, mais il reste à voir s’ils possèdent ou non les fonds nécessaires pour signer à la fois Haaland et leur cible principale Kylian Mbappe qui toucherait un salaire énorme et des frais de signature à l’expiration de son contrat avec le PSG. .

Chelsea, quant à lui, a choisi de signer Romelu Lukaku de l’Inter après avoir été exclu d’un déménagement pour Haaland, tandis que Manchester United, admirateur de longue date de Haaland, compte désormais Cristiano Ronaldo dans ses rangs.

Ole Gunnar Solskjaer a entraîné Haaland au cours des étapes de formation de sa carrière à Molde et maintient un intérêt pour un joueur qu’il a publiquement félicité à plusieurs reprises.



