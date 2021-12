Man City termine 2021 en pleine forme alors que Brentford battu par Foden termine

Man City a remporté 10 victoires consécutives en Premier League pour terminer 2021 sur une bonne note avec une victoire 1-0 sur une équipe compétitive de Brentford.

Déjà sûr de savoir qu’ils termineraient l’année en tête de la ligue, City a poursuivi une solide période de forme avec sa septième victoire en décembre. Phil Foden a marqué le seul but du match (du moins, le seul qui a tenu).

Pep Guardiola a apporté quatre changements à son alignement le plus récent à Man City. Foden et Jack Grealish étaient de retour dans le onze de départ après avoir été récemment mis sur le banc, tandis que Nathan Ake a eu une apparition rare et Gabriel Jesus est également entré.

Entre-temps, trois changements ont été apportés à la formation de Brentford, dont certains ont été appliqués. Par exemple, Yoane Wissa a suppléé le blessé Bryan Mbeumo en attaque.

La ville contrôlait de manière prévisible la possession dans les premiers stades. Mais les trois premiers tirs du match sont tous tombés sur le chemin de Brentford. Frank Onyeka a été le seul à avoir forcé Ederson à effectuer un arrêt.

Ensuite, Matthias Jensen a tenté de rattraper Ederson de la ligne médiane, mais son effort est tombé à côté.

Joao Cancelo a rapidement été contraint de dégager la ligne de but pour City alors que Brentford mettait encore plus de pression. Mais ce sont les champions qui ont pris l’avantage après 16 minutes avec leur premier effort du match.

Kevin De Bruyne a choisi Foden avec un centre bas pour la première fois. L’international anglais l’a rencontré et a terminé lui-même pour la première fois. Il y a eu un contrôle VAR pour voir si Foden était hors-jeu, mais le but a été maintenu.

De Bruyne ➡️ Foden ➡️ BUT ! Une belle prestation du Belge et @ManCity ouvrent le score à Brentford ! #PLonPrime #BREMCI pic.twitter.com/4KqVR2RJyJ – Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 29 décembre 2021

City s’est bien occupé du ballon à partir de là jusqu’à la pause pour marquer un but au bon.

Il y a eu un incident à noter avant la pause. Les deux groupes de joueurs se sont réunis après un affrontement entre Ivan Toney et Fernandinho, le premier semblant viser un coup de pied sur le second. Cependant, aucune mesure n’a été prise.

Man City voit la victoire

City a bien commencé la seconde mi-temps. De Bruyne a de nouveau croisé pour Foden, cette fois avec une altitude plus élevée. Cependant, la tête de ce dernier a raté le cadre.

Foden s’est à nouveau connecté avec une croix peu de temps après, cette fois de Cancelo, et l’a converti. Cette fois, cependant, il a été jugé hors-jeu.

Mais Brentford n’était pas disposé à sortir sans se battre. Shandon Baptiste a vu un tir bloqué, par exemple.

City s’est de nouveau approché lorsque De Bruyne a frappé le poteau avec un effort du bord de la surface. Le Belge a eu une autre tentative peu de temps après, envoyant un tir à longue distance.

Brentford faisait de son mieux pour garder City à distance en attendant ses propres chances. Mais beaucoup tombaient encore aux mains des visiteurs, comme une tentative hors cible de Fernandinho et une tentative qu’il a organisée pour Jésus.

City pensait avoir doublé son avance grâce à Aymeric Laporte à la 87e minute. De Bruyne était à nouveau le fournisseur d’un coup franc. Cependant, un contrôle du VAR a révélé que Laporte était hors-jeu, donc le but n’a pas compté.

Pourtant, City avait déjà fait ce qu’il fallait et conservé les trois points.

