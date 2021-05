Man City v Chelsea LIVE: l’équipe de Pep Guardiola peut remporter le titre de Premier League en répétition générale jusqu’à la finale de la Ligue des champions

Manchester City accueillera Chelsea samedi soir sachant qu’une victoire les verra couronnés champions de la Premier League.

City a gagné le week-end dernier mais a dû attendre pour remporter le titre à la suite du report de Manchester United contre Liverpool.

Man City et Chelsea s’affrontent dans une énorme Premier League ce week-end

Si les Reds avaient gagné, City aurait égalisé la course au titre, mais ils chercheront à le faire eux-mêmes samedi.

Ce match sera une répétition générale pour la finale de la Ligue des champions le 29 mai après que les deux équipes aient remporté leur demi-finale en milieu de semaine.

Chelsea cherche toujours à se classer parmi les quatre premiers cette saison, ce qui signifie qu’il y en aura beaucoup à l’Etihad.

Man City v Chelsea: Comment écouter

Ce match débutera à 17h30 le samedi 8 mai.

La couverture complète de l’Etihad sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17 heures.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface et Trevor Sinclair.

Man City revendiquera la gloire de la Premier League s’il bat Chelsea Man City v Chelsea: alignements confirmés

Man City: Ederson, Ake, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Torres, Mendy, Sterling, Jésus, Aguero.

Sous-marins: Steffen, Walker, Gundogan, Zinchenko, Silva, Fernandinho, Mahrez, Foden, Garcia.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James, Gilmour, Kante, Alonso, Ziyech, Pulisic, Werner.

Sous-marins: Kepa, Jorginho, Abraham, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Havertz, Emerson, Livramento.

Chelsea affrontera Man City en finale de la Ligue des champions le 29 mai Man City v Chelsea: Statistiques et faits sur le match Aucune des 11 dernières rencontres de Premier League entre Manchester City et Chelsea n’a terminé au même niveau, les Citizens en remportant sept contre quatre pour Chelsea. Man City n’avait remporté que sept de ses 36 premières rencontres de Premier League avec les Blues (D7 L22). Chelsea a perdu ses trois derniers matches de championnat à l’extérieur contre Man City par un score total de 9-1. Leur dernière victoire à l’Etihad remonte à décembre 2016 sous Antonio Conte (3-1) .La victoire de Manchester City les verrait remporter le titre de Premier League pour la cinquième fois, seul Manchester United (13) remportant le trophée plus depuis sa fondation. en 1992.Manchester City n’a perdu qu’un de ses 24 derniers matchs à domicile de Premier League contre les équipes londoniennes (W20 D3), invaincu à chacun de ses 14 derniers matches (W12 D2), depuis sa défaite 2-3 contre Crystal Palace en décembre Manchester City a gardé 18 feuilles blanches en 34 matchs de Premier League cette saison, un de plus que ce qu’ils avaient enregistré pendant toute la campagne 2019-2020 – leur total le plus élevé en une seule saison dans la compétition est de 20 en 2018-2019. Manchester City de Pep Guardiola a perdu trois matchs à domicile en Premier League cette saison, dont deux de ses trois derniers à l’Etihad (W1) – l’Espagnol a perdu plus de matches de championnat à domicile en 2020-21 que dans toute autre campagne de sa carrière de manager. .Chelsea a gardé un voile propre t dans 11 de leurs 15 matchs de Premier League sous Thomas Tuchel – le plus grand nombre de blanchissages enregistrés par un entraîneur lors de leurs 15 premiers matchs de l’histoire de la compétition. Les Bleus cherchent à remporter trois matches de championnat d’affilée sans concéder pour la première fois depuis novembre 2017.Ayant échoué à remporter l’une de ses cinq premières rencontres avec Pep Guardiola toutes compétitions confondues, le patron de Chelsea Thomas Tuchel a remporté la dernière rencontre entre les deux. Le mois dernier, Kevin De Bruyne, de Man City, a marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League contre Chelsea. Le dernier joueur à marquer en quatre apparitions consécutives contre les Bleus dans la compétition était Carlos Tevez (5 entre 2007-2010), tandis que les seuls autres joueurs à le faire sont Ian Wright (1994), Alan Shearer (1997) et Muzzy Izzet ( 2001) .Kevin De Bruyne a marqué quatre buts au total contre Chelsea en Premier League, le plus grand nombre de tous les joueurs contre les Bleus qui avaient auparavant joué pour eux dans la compétition.La dernière fois contre Fulham, Mason Mount (22 ans 111d) est devenu le plus jeune Anglais à atteindre 10 passes décisives en Premier League pour Chelsea et le deuxième plus jeune de tous les joueurs de Chelsea derrière Arjen Robben (21 ans 252 jours). Depuis le début de la saison dernière, Mount a créé 130 occasions de but en Premier League, 54 de plus que tout autre joueur de Chelsea au cours de cette période.