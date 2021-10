Man City va faire fondre le Real Madrid pour la star intemporelle Guardiola aime

Manchester City se précipitera pour une star intemporelle du Real Madrid dans un geste qui plaira à Pep Guardiola, selon un rapport.

Bien que son équipe soit l’une des plus riches du football mondial, City cherche toujours à se renforcer. Et leur manager espagnol a souvent un joueur en tête qui conviendrait parfaitement. Après tout, il a été managé en Espagne, en Allemagne et maintenant en Angleterre.

Le chemin de Guardiola a donc croisé de nombreux grands talents, et l’un d’entre eux est désormais sur son radar en tant que cible de transfert.

C’est selon El Nacional, qui rapporte que Guardiola espère attirer le milieu de terrain du Real Toni Kroos à Manchester.

Kroos, 31 ans, est un habitué du club espagnol et de l’équipe nationale allemande depuis plusieurs années.

Cependant, sa position à Madrid est désormais mise en doute en raison de l’émergence de la nouvelle génération de stars.

Le duo de Fede Valverde et Eduardo Camavinga est considéré comme l’avenir du milieu de terrain de Los Blancos. A 23 et 18 ans respectivement, ils détiennent un potentiel énorme.

Kroos, en revanche, a moins de deux ans de contrat. Et on craint que ses opportunités ne deviennent plus limitées avec le temps.

En tant que tel, il choisit d’attendre son temps pour son avenir. Le rapport indique qu’il ne prendra aucune décision avant le début de 2022.

Cela lui laissera suffisamment de temps pour voir à quel point le précieux manager Carlo Ancelotti le voit.

Jusqu’à récemment, il n’a pas été en mesure de découvrir cela. C’est parce que depuis l’Euro 2020, il est absent pour cause de blessure.

Kroos a fait son retour lors de la récente défaite choc en Ligue des champions contre le shérif Tiraspol. Il a commencé les deux matchs suivants.

Le milieu de terrain n’a passé qu’une saison sous Guardiola au Bayern Munich, qui voulait qu’il reste mais ne pouvait pas changer d’avis à propos de son départ pour le Real.

Pep astucieux en force

Pendant ce temps, City serait en pourparlers pour recruter le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger, qui sera sous contrat l’été prochain.

Ils ne sont cependant pas seuls dans ces discussions. L’autre équipe de Premier League, Tottenham, est également impliquée.

L’Allemand de 28 ans est devenu un acteur clé pour Thomas Tuchel et a joué un rôle déterminant dans la Bleus gagner la Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, son contrat expire à la fin de la saison et jusqu’à présent, les négociations sur un nouveau sont au point mort.

