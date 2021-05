Man City veut un transfert de 100 millions de livres sterling entre Jack Grealish et Harry Kane

Manchester City serait prêt à lancer une énorme offre pour recruter le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish aux côtés de Harry Kane cet été.

Grealish, 25 ans, était l’un des artistes les plus remarquables de la Premier League cette saison, faisant irruption du côté anglais avant l’Euro 2020.

Les blessures ont interrompu ce qui a été une saison fantastique pour Grealish au cours des derniers mois

Le Daily Mail rapporte que City est prêt à dépenser un record britannique de 100 millions de livres sterling pour le milieu de terrain offensif, avant d’éclabousser 150 millions de livres sterling sur Kane de Tottenham.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté le titre de Premier League et pourrait compléter un triplé en battant Chelsea en finale de la Ligue des champions samedi, après avoir également remporté la Coupe Carabao.

City cherche à améliorer ce qui est sans doute l’équipe la plus forte d’Europe et à maintenir sa domination pour les années à venir, bien que Villa ne laissera pas son joueur vedette partir sans combat.

Kane n’a pas fait grand-chose pour calmer les spéculations sur son avenir

Et la légende d’Arsenal Ray Parlour s’est demandé si Grealish entrerait dans le onze de départ de City, telle est la qualité de sa position.

Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan commencent généralement de chaque côté de Rodri au milieu de terrain, alors qu’il serait difficile d’évincer Phil Foden, Riyad Mahrez ou Bernardo Silva des trois premiers.

Raheem Sterling et Ferran Torres ont trouvé des jeux difficiles à trouver ces derniers mois, et l’ajout éventuel de Kane verrait probablement la fin du faux non. 9 et créez encore plus de concurrence.

«Est-ce qu’il entrerait du côté de Man City?» A demandé Parlour sur talkSPORT. «Avec Mahrez, Foden et Sterling?

«Ce serait un bon coup, mais je regarde juste le milieu de terrain. Vous avez aussi Bernardo Silva.

Sterling ne peut même pas entrer du côté de Man City pour le moment

Mais l’animateur de talkSPORT, Alan Brazil, insiste sur le fait que Grealish a tout ce qu’il faut pour prospérer à City.

Il a dit: «Pourquoi n’iriez-vous pas dans la meilleure équipe d’Europe qui joue le meilleur football?

«Quand tu regardes Jack, il a un bon toucher, il protège le ballon, il est fort, et quand il te court, il n’est pas lent.

«Il est parfait pour le jeu moderne.»

Vous pouvez écouter Chelsea vs Manchester City en finale de la Ligue des champions EN DIRECT sur talkSPORT ce samedi, coup d’envoi à 20h