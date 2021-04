Man City vs Dortmund: prédiction de l’UEFA Champions League, chaîne de télévision, actualités de l’équipe, diffusion en direct, résultats H2H

City a remporté 26 de ses 27 derniers matchs toutes compétitions confondues et reste sur la bonne voie pour remporter un quadruple sans précédent, bien qu’il y ait un intérêt pour la tactique de Pep Guardiola après des accusations passées de trop penser son approche dans les plus grands matchs.

Et la Ligue des champions sera l’objectif principal de Guardiola & Co. dans les semaines restantes de la saison, la Premier League étant pratiquement terminée et une finale de la Coupe de la Ligue déjà assurée.

Dortmund, quant à lui, ne sera peut-être même pas en Ligue des champions la saison prochaine, la défaite 2-1 de samedi contre l’Eintracht Francfort les laissant sept points derrière Francfort, quatrième.

Les spéculations sur l’avenir de Haaland ne peuvent pas aider, City étant l’un des nombreux clubs désireux de signer l’attaquant, qui est le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison avec 10 buts.

Date, heure et lieu

Manchester City vs Borussia Dortmund est prévu pour un coup d’envoi à 20h BST le mardi 6 avril 2021.

Le match se déroulera à huis clos au stade Etihad.

Comment regarder

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport.

Diffusion en direct: les abonnés de BT Sport pourront regarder le match en ligne via le site Web ou l’application BT Sport.

Actualités de l’équipe

Pep Guardiola a le choix entre une équipe entièrement en forme. John Stones, Joao Cancelo, Raheem Sterling, Phil Foden et Ilkay Gundogan devraient tous entrer après avoir été reposés contre Leicester City.

Cancelo et Fernandinho sont à une réservation pour rater le match retour en raison d’une suspension.

Il n’y aura pas de retrouvailles pour Jadon Sancho, l’attaquant de Dortmund étant blessé à la cuisse. Axel Witsel est également mis à l’écart.

Jude Bellingham espère commencer, tandis qu’Erling Haaland est également à une réservation loin de la suspension.

Prédiction: Man City 3-1 Dortmund

Manchester City est probablement la dernière équipe d’Europe à laquelle vous voulez faire face lorsque vous avez besoin d’une victoire et que vous luttez pour la confiance. Mais c’est là que Dortmund en est pour le moment. Je ne peux pas voir au-delà d’une victoire de City, mais n’exclut jamais une magie Haaland.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Man City gagne: 0Draws: 1Dortmund gagne: 1Dernière rencontre: Dortmund 1-0 Man City (décembre 2012)

Cotes et astuces de paris (sous réserve de modifications)

Man City: 4/11 Tirage: 4/1Dortmund: 8/1