Man City vs Leicester City en direct: comment regarder le Community Shield en ligne de n’importe où

Le football national anglais marque son retour de ses vacances d’été avec son lever de rideau annuel au stade de Wembley samedi, les vainqueurs de la Premier League Manchester City affrontant les vainqueurs de la FA Cup Leicester City.

Lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct Community Shield et regarder le match en ligne de n’importe où.

Les deux équipes ont fait des investissements majeurs dans leur équipe de jeu au cours de la saison fermée, Man City faisant sauter la banque en signant Aston Villa et la star anglaise Jack Grealish pour un montant record de 100 millions de livres sterling.

Leicester s’est également renforcé en ajoutant l’attaquant gambien Patson Daka, le milieu de terrain lillois Boubakary Soumaré et Ryan Bertrand de Southampton.

Alors que les fans attendront avec impatience de voir si leurs nouvelles signatures seront exposées, il y a aussi une intrigue quant à savoir si les joueurs maintenant en marge figureront.

Bernado Silva et Gabriel Jesus ne seraient plus tous deux dans les plans de Pep Guardiola à City, tandis que James Madison est fortement lié à un déménagement à Arsenal.

Qui mettra la main sur la première pièce d’argenterie de la saison ? Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de Man City contre Leicester City, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Man City contre Leicester City : où et quand ?

Le match de samedi à Wembley débutera à 17h15 BST BST heure locale.

Cela en fait un départ à 12h15 HE, 9h15 PT pour les gens qui se connectent des États-Unis, et un coup d’envoi à 2h15 AEST dimanche matin pour les gens qui se connectent en provenance d’Australie.

Comment regarder Man City contre Leicester City en ligne aux États-Unis

ESPN détient les droits de diffusion exclusifs du Bouclier communautaire 2020/21. Cet affrontement ne sera cependant pas diffusé sur ses chaînes de télévision linéaires régulières et sera plutôt diffusé sur son service de streaming EPSN Plus.

ESPN Plus est au prix de 5,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Le coup d’envoi du match Man City contre Leicester City aux États-Unis est à 12 h 15 HE / 9 h 15 HP.

ESPN+



ESPN + a les droits exclusifs sur le Bouclier communautaire 2021, donc si vous voulez regarder le match aux États-Unis, vous devrez devenir membre. Heureusement, ESPN + est abordable à seulement 5,99 $ par mois ou vous pouvez le regrouper avec Disney + et Hulu pour seulement 13,99 $ par mois.

65 $ sur ESPN+

Comment diffuser Man City contre Leicester City en direct au Royaume-Uni

Il y a des nouvelles fantastiques pour les fans de foot au Royaume-Uni qui cherchent à regarder cet affrontement Community Shield. Le match de samedi à Wembley sera diffusé en clair sur ITV1. La couverture commence à 16h30 BST avec le coup d’envoi du match à 17h15.

Le match sera également disponible pour regarder via le service à la demande ITV Hub.

Centre ITV



Le public britannique peut regarder Man City contre Leicester City en direct sur ITV gratuitement avec ITV Hub ce samedi 8 août.

Gratuit sur ITV Hub

Comment diffuser Man City contre Leicester City en direct au Canada

Sportsnet est le détenteur des droits du Community Shield de cette saison au Canada dont le coup d’envoi est prévu à 12 h 15 HE / 9 h 15 HP.

Si vous êtes déjà abonné à Sportsnet dans le cadre de votre forfait télé, vous pouvez diffuser Sportsnet en ligne sans frais supplémentaires. Le réseau est également disponible en streaming uniquement avec des forfaits à partir de seulement 9,99 $ CA par mois.

Puis-je diffuser en direct Man City contre Leicester City en Australie ?

Alors qu’ESPN en Australie a montré ce lever de rideau annuel ces dernières saisons, ce n’est pas le cas cette année.

En fait, il n’y a pas de diffuseur confirmé pour le match Down Under au moment de la rédaction.

