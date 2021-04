Man City vs Paris Saint-Germain était “ hommes contre garçons ” car Simon Jordan affirme que seuls Thomas Tuchel et Chelsea peuvent arrêter l’équipe de Pep Guardiola en Ligue des champions

Seuls Thomas Tuchel et Chelsea peuvent empêcher Manchester City de remporter une toute première Ligue des champions, estime Simon Jordan.

L’hôte de talkSPORT a été extrêmement impressionné par City mercredi soir alors qu’il remportait une victoire 2-1 lors du match aller de sa demi-finale contre le Paris Saint-Germain.

.

City est bien placé pour atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois

Cela met les hommes de Pep Guardiola à portée de main de la finale, cependant, vous ne pouvez pas annuler une équipe qui compte Neymar et Kylian Mbappe dans leurs rangs.

Mais Jordan pense que cette égalité est aussi bonne que faite et s’attend à ce que City devienne championne d’Europe, à moins que Chelsea, vainqueur de la FA Cup, ne puisse battre le Real Madrid dans l’autre demi-finale.

«C’est le moment Halcyon pour eux. C’est le moment de mettre tous les sceptiques au lit », a déclaré Jordan à talkSPORT.

«Il n’y a qu’une seule chose qui les arrête à mon avis, Thomas Tuchel. Son équipe pourrait mettre un rayon dans la roue.

.

Guardiola a remporté un énorme succès à City mais a toujours eu du mal à franchir la ligne en Europe avec eux

City a riposté de 1-0 pour gagner alors que les buts de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez en deuxième période leur ont donné un énorme avantage avant le match retour au stade Etihad mardi.

Les champions élus de la Premier League ont été largement félicités pour la façon dont ils ont tenu l’équipe de Mauricio Pochettino à distance, mais ce n’est pas une surprise pour Jordan, qui dit que City est à un niveau différent du PSG à bien des égards.

“Ce n’est pas un cas où le PSG abandonne ses standards, c’est Man City, hommes et garçons, à un niveau différent”, a-t-il ajouté.

«Un niveau d’entraîneur différent de Pochettino, un niveau de joueur différent, un niveau d’équipe différent et un niveau de perspectives différent et ils n’ont pas donné une bouffée au PSG en seconde période.

bt sport

Jordan pense que vous ne pouvez pas comparer Pochettino à Guardiola

«Lorsque les grands garçons sont arrivés en seconde période, le PSG n’était même pas dans le même code postal.

«Pochettino est un très bon entraîneur, on ne peut pas dire qu’il est un entraîneur d’élite parce qu’il n’a rien gagné. Les entraîneurs d’élite sont classés dans la catégorie des Jose Mourinho, Pep Guardiola et Sir Alex Fergusons du monde.

«Comme Brian Clough l’a dit un jour: ‘vous sortez votre histoire et dites que vous ne pouvez pas discuter avec ça, la voilà.’

“Pochettino est entré dans un club qui flatte de tromper en remportant une ligue de pot piddly en France avec le plus grand respect et n’opère pas au niveau où les goûts de Man City ont opéré – remportant la ligue nationale la plus difficile au monde, dominer avec un style de football qui, selon les gens, ne pouvait pas être fait dans cette ligue.

“Man City a été infiniment meilleur que le PSG à tous les niveaux pendant 45 minutes.”