Il est intimidant d’essayer d’écrire sur les nouvelles docuseries de Tom Brady en 10 parties d’ESPN « Man in the Arena », car il tire son nom d’une citation qui critique les critiques pour avoir osé critiquer de côté. Ce qui veut dire que je suis tout à coup tout à fait conscient de ma propre âme froide et timide et que je n’ai osé ni victoire ni défaite. Alors j’ai déjà honte d’avoir quelque chose à dire.

Cependant, mon éditeur m’a demandé de revoir cela, et j’ai des enfants à nourrir, alors voici :

Vous adorerez probablement ce documentaire tentaculaire sur Tom Brady – disponible sur ESPN + à partir du 16 novembre – si vous aimez Tom Brady ou les Patriots, ou si vous voulez simplement revivre du football de manière agréable.

Diffusez « Man in the Arena » sur ESPN + à partir du 16 novembre.

Si vous espérez un nouveau regard incisif sur Tom Brady, ou l’entendre creuser des pensées profondes de son âme, ou que Bill Belichick explique quoi que ce soit, ou, en gros, pour avoir l’un des récits entourant le plus grand champion de la NFL a déjà connu des changements, des évolutions ou des approfondissements parce que vous avez regardé cela, vous pourriez très bien être déçu.

Je ne me suis peut-être pas dépensé pour une bonne cause, ni lutté vaillamment, ni connu de grands enthousiasmes, mais j’ai regardé les projections des trois premiers épisodes de « Man in the Arena », et ce sont mes pensées.

Cela ne devrait peut-être pas être une surprise. La série est dirigée par Gotham Chopra, qui, en plus d’être l’un de nos meilleurs chroniqueurs d’histoires sportives, est un ami et partenaire commercial de Tom Brady (leur société a produit cette série et Chopra fait un podcast d’accompagnement.)

De plus, Tom Brady joue toujours au football, comme vous l’avez peut-être entendu. Il n’est pas éloigné des années comme Michael Jordan l’était pour « The Last Dance ». Ce sont les mémoires de mi-vie de Brady, présentées un peu comme l’une de ces vidéos que vous auriez pu supplier vos parents de vous acheter si vous aviez eu la chance de voir votre équipe préférée remporter un championnat quand vous étiez enfant. Une musique qui s’envole. Des montages agités. Des hommes robustes expliquant comment ils ont travaillé plus dur et ont donc réussi.

Ce n’est pas qu’il n’y a rien de nouveau ou de sincère de la part de Brady. Il maudit beaucoup. À un moment donné, il maudit beaucoup parce qu’il imite Belichick. Il y a aussi très peu de Brady suave ici. Il ressemble beaucoup plus à un abruti de football qui voulait vraiment, vraiment, vraiment être bon – et a ensuite eu de la chance (et oui, a travaillé incroyablement dur) pour y arriver. C’est ainsi qu’il se voit. Il est en mesure de montrer ce côté, maintenant, au moins. Mais il ne lâche pas vraiment prise. Vous vous souvenez de la fois où Brady s’est saoulé lors du défilé des Bucs et est allé lancer le trophée Lombardi à travers des bateaux avant de se retirer dans la sécurité de l’étreinte de Gronk? Ce n’est pas ce Tom. Ce Tom avait 14 bières de profondeur. Celui-ci en est à quatre gorgées de sa troisième Coors Light, et regrette déjà ce qu’il va ressentir à l’entraînement demain.

Mais bien sûr, je n’ai vu que les trois premiers épisodes (chacun environ 50 minutes environ), qui couvrent une époque de la vie de Tom Brady alors qu’il n’était qu’un joueur de football, et même pas vraiment célèbre. C’est l’action montante dans l’histoire de Brady ; il y a tellement de mauvaises coupes de cheveux, et trop de visières, mais aussi l’émergence soudaine d’un joueur dont la pure et exaltante croyance en lui-même… fonctionne.

« Man in the Arena » couvre chacune des 10 apparitions de Brady au Super Bowl, et il a remporté ses trois premières (XXXVI contre les Rams, XXXVII contre les Panthers et XXXIX contre les Eagles.) Ainsi, ces épisodes explorent la vie de Brady avant son ex-actrice. petite amie a révélé qu’elle était enceinte juste au moment où il a commencé à sortir avec un mannequin, avant que les Patriots ne soient pris en train d’espionner, avant que Brady ne commence à travailler avec un entraîneur / gourou puissant et controversé, bien avant que nous ayons passé notre vie à prétendre que le niveau d’inflation d’un le football est quelque chose dont nous devrions nous inquiéter et une décennie et demie avant que Brady ne quitte la Nouvelle-Angleterre. Les bonnes choses sont à venir, c’est ce que je dis, et j’ai l’espoir que les sept épisodes restants nous donneront plus à retenir.

C’est amusant de revivre les premières années à travers les yeux de Brady. Ce qui est peut-être le plus intéressant ici, c’est que Brady indique clairement qu’il ne s’est jamais considéré comme l’opprimé qu’il a depuis été présenté comme étant. Il a joué QB dans une centrale de football universitaire et a pensé qu’il serait repêché tôt le jour 2 du repêchage. Son fameux plomb l’a laissé en grande partie sans se laisser décourager; il pensait toujours qu’il serait un joueur de football professionnel de toute façon et s’est mis à apprendre autant qu’il le pouvait.

Vous pouvez dire qu’il était important pour Brady de raconter son histoire avec l’aide de ceux qu’il admirait le plus lorsque la dynastie des Patriots s’est figée pour la première fois. Willie McGinest est donc appelé à parler de changer la culture perdante de la franchise par la ténacité. Drew Bledsoe est ici pour dire à quel point il aimait Tom, en tant que personne, mais qu’il ne le considérait pas comme une menace, puis pour regarder tristement la caméra alors qu’il se souvient des événements qui l’ont amené à regarder Brady gagner le Super Bowl avant d’être exilé à Buffalo.

L’avocat Milloy est l’homme d’État le plus âgé et le chef d’équipe qui est coupé sans ménagement par l’impitoyable Belichick, enseignant à Brady que le sport professionnel est vraiment une entreprise (même si Brady avait déjà forcé les Patriots à prendre une décision commerciale sur Bledsoe). Milloy est remplacé par Rodney Harrison, qui est devenu le cœur de la défense. Finalement, Teddy Bruschi et Mike Vrabel viennent discuter de la façon dont les dirigeants de l’équipe se sont poussés sans relâche, se faisant appeler « The Edgers » parce que, eh bien, ils ont toujours poussé jusqu’au bout.

Bien que Belichick ait le mérite d’avoir façonné la culture de l’équipe, il ne se présente pas pour une entrevue (nous AVOIR BESOIN ça, un jour, quand il sera prêt). Brady discute de ses rencontres avec Belichick et de la façon dont ils ont disséqué les défenses joueur par joueur, mais il n’y a pas de nouvelle révélation sur la façon dont ils sont devenus si bons, si rapides. C’est en quelque sorte le sentiment général ici, honnêtement : c’est adorable que Brady ait voulu donner du crédit à ses amis, mais ce sont des gens dont nous avons beaucoup entendu parler auparavant et ils ont peu de raisons, à ce stade, d’aller au-delà de ce qu’ils ont dit précédemment.

Ceux qui réussissent bien dans l’arène peuvent généralement raconter leur histoire comme ils le souhaitent, et en ignorant les pensées de tous ceux qui ont regardé attentivement et vu différemment, ils finissent parfois par éviter ce qui a réellement fait l’expérience de toutes les choses qu’ils ont vécues. prétendre que c’était le cas. Ce genre de gloire rigide fait partie intégrante de la version de Brady de sa propre histoire – lui et le reste des Patriots ont bloqué le bruit, dit-il de manière légèrement différente, encore et encore. Peut-être que j’aimerais qu’il y ait plus de bruit, maintenant que nous regardons en arrière.

(Ou, peut-être, en tant que personne qui a grandi en dehors de Philadelphie, je suis absolument blessé par la façon dont Brady traite la façon dont les Eagles se sont promenés, sans être dérangés, à la fin du Super Bowl XXXIX et ont perdu un match gagnable.)

Mais encore une fois, si vous aimez le football – et vous pouvez en déduire que Tom Brady aime le football – ce sera amusant. Les Patriots sont fascinants, ne serait-ce que dans leurs propres mots. Et je pense que nous tirerons quelque chose de profond de la série à mesure que la vie de Brady (et le chemin des Patriots) deviendra plus compliquée; Chopra est trop bon pour ne pas tenir le coup.

C’est juste que si vous voulez un regard sans fard sur la dynastie des Patriots et le rôle de Tom Brady dans celle-ci, vous cherchez probablement le livre de Seth Wickersham « Il vaut mieux être craint ». Si ce que vous voulez, c’est une version savamment vernie, avec un vernis personnalisé créé juste pour Brady par un véritable artisan vernis, c’est « Man in the Arena ».

