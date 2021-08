Man & Machines : Piloter des opérations connectées avec l’Internet des objets

Alok Bardiya, responsable, Internet des objets (unité commerciale), Tata Communications

Par Srinath Srinivasan

Avec une localisation rapide et des incitations à la fabrication, un certain nombre de nouvelles unités de fabrication devraient voir le jour en Inde et les unités existantes se développeront davantage. Cela crée de la place pour l’automatisation, un aspect important de l’Industrie 4.0, où les opérations se déroulent de manière synchronisée, grâce à la communication entre les différentes entités de l’unité de fabrication.

L’Internet des objets (IoT) est l’une des technologies clés qui en font une réalité. « La fabrication est une très grande zone horizontale ayant plusieurs verticales. La façon dont les employés interagissent avec les équipements d’une grande usine et la façon dont différentes machines interagissent entre elles sont nos principaux domaines d’intervention au sein de la fabrication », explique Alok Bardiya, responsable de l’Internet des objets (unité commerciale), Tata Communications.

La sécurité des employés, le suivi des mouvements de véhicules et la prévention des accidents sont quelques exemples d’utilisation de l’IoT pour améliorer l’efficacité et la productivité d’une usine de fabrication. « L’objectif est d’apporter une visibilité sur les nombreuses activités qui se déroulent à l’intérieur de l’usine à l’échelle qui a traditionnellement été surveillée manuellement », explique Bardiya.

L’autre résultat souhaitable pour les organisations est l’efficacité des ressources. La surveillance localisée ou distribuée de l’énergie, de l’eau, du gaz et d’autres ressources est une application industrielle importante. La technologie ouvre également des opportunités pour les grandes zones économiques spéciales d’offrir des services connectés pour les entreprises qui implantent leurs installations à l’intérieur de la zone. « Les ZES s’étendent généralement sur plusieurs kilomètres carrés. Nous avons ce qu’on appelle le tissu IoT que les autorités de la ZES peuvent offrir aux entreprises occupant la zone. Ce tissu a généralement des services IoT essentiels dont les entreprises occupantes auraient besoin », explique Bardiya.

Dans l’IoT, le matériel et l’analyse vont de pair. « L’Inde a une énorme opportunité à saisir pour la production de matériel et de capteurs IoT », déclare Bardiya. Selon lui, la Chine et Taïwan étaient autrefois les lieux de prédilection pour se procurer tout le matériel. Cependant, actuellement, Tata Communications possède son propre écosystème de fournisseurs et de fournisseurs en Inde. “Ceci est un processus continu. Nous travaillons avec plusieurs partenaires pour différents cas d’utilisation des clients. Il reste encore beaucoup à faire pour une localisation complète », explique Bardiya.

Du côté des logiciels, la localisation et l’analyse complètes constituent le cœur des offres de services et une valeur ajoutée pour les clients dans tous les secteurs verticaux. « La plupart de nos offres se situent dans les domaines de l’analyse, de la maintenance et des services basés sur un abonnement », explique Bardiya. La collecte de données, la sécurité, la prévision et l’analyse prédictive sont parmi les services les plus recherchés du côté logiciel de l’IoT. Selon lui, la plupart de la personnalisation se produit du côté des applications logicielles, quelle que soit la taille du client et pour divers matériels et capteurs facilement disponibles. Étant donné que l’IoT en lui-même n’est pas une technologie unique, les possibilités sont nombreuses et différentes combinaisons peuvent être adaptées à différentes fins. Cela aide également les clients à mesurer les retours en fonction de l’objectif. « Par exemple, pour les lampadaires connectés, nous avons constaté des retours de 25 à 30 % sous la forme d’économies d’énergie en mesurant collectivement l’efficacité électrique, l’efficacité de la lumière LED et d’autres paramètres sur 12 mois », dit-il.

Le jeu logiciel lourd a également permis aux acteurs de l’industrie de l’IoT de faire évoluer leurs solutions. Bardiya souligne le modèle commercial SaaS qui est devenu un standard au fil des ans. « Le modèle SaaS permet aux clients d’utiliser le produit sans se soucier de quoi que ce soit associé au backend. Les données, la sécurité, l’analyse et le choix des bonnes plates-formes cloud deviennent notre problème », déclare Bardiya. Le vrai défi est alors la valeur et le concept de vente pour une adoption plus large.

Ensuite, il y a la chasse aux talents. Il existe des spécialistes du matériel, des spécialistes du logiciel, des scientifiques des données et des personnes issues du conseil qui travaillent avec les clients pour créer des solutions. Le bon côté de ces défis est la création d’une nouvelle industrie importante avec diverses nouvelles opportunités d’emploi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.