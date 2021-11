Man Matters lance la campagne #MenDontTalk avec Divyenndu Sharma

La campagne a été exécutée par Spring Marketing Capital

À l’occasion de la Journée internationale des hommes 2021, la plateforme de santé numérique Man Matters a lancé une campagne numérique, #MenDontTalk. La marque a intégré l’acteur Divyenndu Sharma pour #MenDontTalk. Avec cette campagne, la marque souhaite encourager les hommes à s’exprimer, à partager et à faire preuve d’ouverture quant à la recherche d’une aide externe pour leurs inquiétudes.

Dans la première partie de la vidéo de la campagne, Sharma parle de la masculinité toxique qui empêche les hommes de partager leurs vrais problèmes, même avec des problèmes fermés. En grandissant avec l’idée que les hommes doivent être forts, quels que soient les défis de la vie, ils essaient toujours de cacher leurs vulnérabilités aux autres. Plus tard, Sharma encourage les hommes à briser cette stigmatisation malsaine, à normaliser les conversations autour de son bien-être. La campagne a été exécutée par Spring Marketing Capital.

« Man Matters a commencé il y a 18 mois avec la vision d’aider les hommes à s’ouvrir et de leur donner une plate-forme où ils peuvent être eux-mêmes. Après avoir servi plus de 300 000 hommes dans leur parcours de bien-être, nous sommes ravis de collaborer avec Divyenndu sur cette campagne de sensibilisation visant à atteindre tous les hommes pour avoir accès à une plate-forme où ils peuvent être libres de tout jugement et s’ouvrir. Qu’il s’agisse de la communauté sur l’application Man Matters ou des consultations médicales gratuites et discrètes pour tout ce qui concerne les hommes, nous continuons à favoriser un environnement qui encourage les hommes à accéder à une assistance à tout moment », a déclaré Geet Rathi, directeur du marketing.

Man Matters, fondé par Revant Bhate et Dhyanesh Shah au début de 2020, se concentre sur des services et des produits organisés avec l’aide d’experts. La plate-forme prétend avoir des revenus annualisés de 14 millions de dollars et servir plus de 100 000 clients par mois à travers ses offres de santé et de bien-être. Il fournit des solutions dans des catégories telles que les cheveux, le bien-être sexuel, la nutrition, la peau, le poids et bien d’autres.

