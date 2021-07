Man of Steel de Christopher Reeve revient pour de nouvelles aventures en avant-première de Superman ’78 de DC #1 ⋆ .

]]>]]>

Le Christopher Reeve et Richard Donner Superman reviennent pour de toutes nouvelles aventures en août avec l’aimable autorisation de DC Comics avec la toute nouvelle série de bandes dessinées Superman ’78, et vous pouvez consulter un aperçu du premier numéro de Robert Venditti et Wilfredo Torres ici…

Envolez-vous une fois de plus vers le Superman du réalisateur Richard Donner dans Superman ’78 ! Écrit par Robert Venditti (Superman : Man of Tomorrow) et dessiné par Wilfredo Torres (Batman ’66), Superman ’78 raconte une toute nouvelle aventure dans le monde du film bien-aimé. Une journée ensoleillée à Metropolis est interrompue par un mystérieux drone qui s’écrase dans la ville et commence à faire des ravages. Cela ressemble à un travail pour Superman! Mais d’où vient la menace métallique, quel est son but et qui est Brainiac ?

Superman ’78 #1 sera mis en vente le 24 août.

]]>]]>

Lien source