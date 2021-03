Man On Man Feat. Faith No More, le claviériste Roddy Bottum: Clip vidéo ‘Stohner’

LA FOI PLUS claviériste Roddy Bottum a collaboré avec son petit ami Joey Holman sur un nouveau projet appelé HOMME SUR HOMME. Le premier album éponyme du groupe sortira le 7 mai via Registres en polyvinyle aux États-Unis et Grands monstres effrayants en Europe. Aujourd’hui, HOMME SUR HOMME a sorti un nouvel album coupé «Stohner», un jam shoegaze mêlé de guitares durgy et de paroles sincères aux côtés d’une nouvelle vidéo captivante réalisée par Brendan McGowan.

« On a écrit «Stohner» comme un moyen de se débarrasser de la poussière de la paranoïa dès les premières étapes de la quarantaine « , partage le groupe. » Nous visions à créer quelque chose d’audacieux et de performatif, offrant à nos auditeurs un monde familier tout en présentant de nouveaux sons et visuels. «Stohner» est un calcul; c’est une sortie de l’isolement vers la solidarité. Alors que nous continuons à raconter l’histoire de l’amour et de la tendresse queer, il était important pour nous de montrer notre affection de manière nouvelle et excitante. Avec notre vidéo, nous avons répondu à la question que nous nous posons souvent en tant qu’artistes: comment montrer aux gens quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant? «

Deux corps dansant chaud dans l’hiver de New York avant d’être poussés à l’intérieur pour le reste de 2020. Deux cœurs qui, en l’espace de six mois, ont fait face à la perte de leurs deux mères, les matriarches qui les ont portés sur cette planète pleine de se demander. Ils se sont accrochés à la beauté de vivre ensemble. Avec ce langage partagé et les limites de la quarantaine, ils ont perdu et aimé encore plus fort. Combattant des cartons remplis et des emplois perdus, les deux ont célébré leur voyage tragique avec de larges épaules forçant des accords de puissance et les chants harmonisés de libération totale. Ils se sont blottis ensemble pour l’avenir tout en laissant échapper leurs cœurs dans des mélodies pop qui se heurtent sans effort à la fois à une mélancolie partagée et à un espoir simultané.

« Homme sur homme » est imprégné de distorsion indie-rock et imprégné de la confiance de la pop gay tout en conservant le sens de l’humour acerbe et pur qu’ils partagent tous les deux. MAMANLes vidéoclips de la musique poussent leur collaboration magique à un autre niveau avec une dimension cinématographique d’un autre monde et, bien sûr, le caractère ludique subversif de deux amoureux gays flirtant indéniablement avec leur public et l’un avec l’autre. À la sortie de leur premier single, « Papa », leur vidéo (pleine du couple dansant de manière séduisante dans leur slip blanc) a été retirée de Youtube pour avoir violé leur «politique de sexe et de nudité». En ce moment, le groupe a solidifié sa visibilité politique en tant qu’artistes queer qui ne sont pas d’accord pour être réduits au silence ou retirés de l’histoire en raison de leur âge ou de leur taille. Bottum Raconté Pierre roulante: « Il y a assez de représentation dans la communauté gay de jolis hommes jeunes et sans poils. » Roddy et JoeyL’amour des uns pour les autres et leurs propres corps, histoires et vérités sont ce qui rend ce projet si tendre et aimable.

HOMME SUR HOMMELa musique de ‘s transcende le genre ou la décennie, créant un attrait intemporel pour tant de types d’écoute. Les influences et textures variées du disque sont une méditation sur la myriade d’émotions de verrouillage, ainsi que sur ce moment particulier de leur propre vie, collectivement et indépendamment. Les tourbillons shoegaze de «Stohner» transition vers les synthés carrés de « 1983 » avec facilité, tandis que les pistes aiment « C’est tellement amusant (d’être gay) » ouvrez-nous à un nouveau type d’hymne queer pour les années 2020.

Il est difficile de ne pas être captivé par HOMME SUR HOMME‘s histoire, alors qu’ils traversent des verrouillages pandémiques dans une camionnette louée. À travers les hôtels, les aires de repos, les sommets des montagnes, les mirages du désert, les routes secondaires, les plages et les chambres d’hôpital, la superposition de l’espace et du temps nous permet d’appréhender chaque instant individuellement et ensemble dans son ensemble. Quand nous tombons dans leur monde (qui a été autoproduit avec le support de mix par Prix ​​Grammy-producteur gagnant Carlos de la Garza (M83, PARAMORE, JIMMY EAT WORLD) et Mike Vernon Davis (RENARD, ARRIÈRE GRAND-PÈRE), nous témoignons HOMME SUR HOMMELa profonde intensité de tomber amoureux en deuil et la collaboration épique de deux amoureux qui parcourent la carte d’un road trip COVID.

HOMME SUR HOMME est plus qu’un groupe, c’est un partenariat de deux belles queers qui s’engagent à créer un langage à la fois musical et visuel, et qui transcende ce que nous savons de la musique gay exactement au moment culturel où nous en avons besoin. En tant qu’individus, amants, fils, piliers de la communauté et êtres humains, MOM est un ventre avec lequel il faut compter.

Liste des pistes:

01. Stohner (6:01)



02. papa (5:08)



03. C’est tellement amusant (d’être gay) (4:16)



04. Maison de plage (3:38)



05. 1983 (3:34)



06. Bébé, tu es mon tout (3:27)



07. Deux à la fois (3:32)



08. Amant (4:37)



09. S’il vous plaît soyez amis (3:46)



dix. Kamikaze (3:03)



11. Il a flotté (3:49)



