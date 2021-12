Man United a du mal à décharger Anthony Martial dans les meilleurs clubs européens – Man United News And Transfer News

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a confirmé qu’Anthony Martial voulait quitter le club.

À la suite de spéculations de masse sur le joueur, le manager a parlé de lui aux médias lors de la conférence de presse d’avant-match avant le match nul de ce soir à Newcastle.

Martial est hors de forme depuis longtemps maintenant et n’a pas démarré depuis la saison 2019/20 où il a marqué 23 buts toutes compétitions confondues, un sommet en carrière.

Depuis lors, il n’a marqué que huit buts en l’espace de deux ans, ce qui est un plus bas en carrière pour l’attaquant.

Il n’a pas pu réintégrer l’équipe depuis l’arrivée d’Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo et la montée en puissance de Mason Greenwood.

Au presseur (via le site officiel de Manchester United), Rangnick a expliqué le raisonnement de Martial pour vouloir quitter le club.

« Oui, nous avons longuement parlé hier et il m’a expliqué qu’il était avec Manchester United depuis maintenant sept ans et il pense que le moment est peut-être venu de changer, d’aller ailleurs. »

« Je sais que c’est d’une manière compréhensible et je pourrais suivre ses pensées, mais d’un autre côté, il est également important de voir la situation du club. »

« Nous avons des temps COVID, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons toujours de grandes ambitions et voulons avoir le plus de succès possible. »

« Et je lui ai dit, il [a move] ne devrait pas seulement être dans l’intérêt du joueur, cela devrait également être dans l’intérêt du club.

« Pour autant que je sache, il n’y a eu aucune offre d’un autre club. Et tant que ce sera le cas, il restera.

The Peoples Person a rapporté cette semaine que l’attaquant était sur le point d’accepter un transfert au club de la Liga de Séville pour un premier contrat de prêt de six mois.

Cependant, du point de vue de United, Jesse Lingard et Edinson Cavani sont en fin de contrat cet été, donc un mouvement sur le marché hivernal peut être considéré comme une priorité par rapport à la vente ou au prêt de Martial, qui a un accord jusqu’en juin 2024.

Pendant ce temps, Tuttosport rapporte que le joueur de 26 ans a été proposé à la Juventus et qu’il n’a pas été complètement écarté par eux alors qu’ils cherchent à améliorer leur force de frappe.

Cependant, le média affirme qu’il n’est pas une priorité pour l’équipe de Serie A, qui n’accélère pas ses plans pour le moment.

La Juventus est à la recherche d’un attaquant hors pair et alors que Martial y a joué ces dernières saisons, Massimiliano Allegri pourrait le considérer davantage comme un ailier que comme un spécialiste du rôle.