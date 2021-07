Man United accepte la signature de Jadon Sancho

in

Manchester United a conclu un accord pour signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

Un montant d’environ 85 millions d’euros (73 millions de livres sterling) a été finalisé entre les deux clubs.

Sancho deviendra l’une des plus grandes signatures de l’histoire de Man United

L’ailier de 21 ans a déjà conclu des conditions personnelles avec United et subira un examen médical, qui devrait avoir lieu après la fin de la campagne anglaise de l’Euro 2020.

Le changement verra Santo devenir le troisième joueur britannique le plus cher de tous les temps, derrière Gareth Bale du Real Madrid (85 millions de livres sterling) et l’actuelle star de Man United Harry Maguire (80 millions de livres sterling).

L’accord profitera également aux rivaux de United, Man City, qui avaient Sancho dans leurs livres avant son départ en 2017.

Sancho a quitté l’Etihad à l’adolescence dans le but d’obtenir plus de football en équipe première et City a inclus une clause de vente pour tout bénéfice réalisé sur les 8 millions de livres sterling que BVB a payés pour le signer. City encaissera environ 10 millions de livres sterling du déménagement de Sancho à United.

Les joueurs britanniques les plus chers de tous les temps

Gareth Bale – 85 millions de livres sterling Harry Maguire – 80 millions de livres sterling Kyle Walker – 50 millions de livres sterling Raheem Sterling – 49 millions de livres sterling John Stones – 47,5 millions de livres sterling

Sancho aurait demandé le maillot numéro sept, porté par les icônes d’Old Trafford Eric Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo.

Edinson Cavani est actuellement en possession de ce numéro, il reste donc à voir si le jeune anglais réalisera son souhait.

Sancho a marqué 37 buts et enregistré 41 passes décisives au cours de ses trois dernières saisons en Bundesliga, s’affirmant fermement comme l’un des meilleurs jeunes talents du monde.

Les spéculations allaient bon train l’été dernier sur le fait que United amènerait Sancho à Old Trafford, mais le club et Dortmund semblaient être très éloignés dans l’évaluation du joueur, qui aurait alors été évalué par le club de Bundesliga à 120 millions d’euros (106 millions de livres sterling).

.

Sancho a été une révélation pour Dortmund aux côtés d’Erling Haaland

Cependant, ils ont maintenant leur homme avec Ole Gunnar Solskjaer en espérant que l’arrivée de Sancho sera un avantage pour une équipe qui manquait d’étincelle dans le troisième attaquant de leur défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal en mai.

United s’est contenté de la deuxième place de la Premier League la saison dernière – leur meilleur résultat commun dans l’élite depuis 2012-13 – bien qu’ils soient à 12 points du champion City.