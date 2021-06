Man United contre Leeds, Brentford contre Arsenal et Tottenham contre Man City parmi les matchs de la journée d’ouverture

in

Le calendrier de la saison 2021/22 de Premier League a été annoncé mercredi matin.

Il y a quelques matchs savoureux en magasin le jour de l’ouverture, qui verra Manchester City commencer sa défense du titre de Premier League contre Tottenham.

. – .

Man City a remporté le titre de Premier League la saison dernière, mais ils devront relever un défi de taille pour le conserver

La saison commence le 14 août – seulement 34 jours après la finale de l’Euro 2020 – et ne manquera pas de mettre en place des batailles passionnantes avec les vainqueurs de Manchester United, Liverpool et de la Ligue des champions, Chelsea, qui devraient tous être en pleine forme.

Et ils devront l’être pour empêcher City de remporter un sixième titre de Premier League.

Les champions de Pep Guardiola commenceront leur campagne à Tottenham, qui devrait nommer Paulo Fonseca comme nouveau manager cette semaine.

City fait partie des équipes fortement liées à l’attaquant des Spurs Harry Kane, évoquant la possibilité alléchante que le capitaine anglais puisse s’aligner contre le club du nord de Londres le week-end d’ouverture.

Il y a d’autres matchs d’ouverture savoureux alors que Manchester United affronte ses anciens rivaux Leeds à Old Trafford pour commencer sa saison.

GETTY

Ole Gunnar Solskjaer et Marcelo Bielsa s’affronteront le jour de l’ouverture

Brentford, en Premier League pour la première fois de son histoire après avoir remporté la finale des barrages du championnat, accueillera Arsenal dans un derby londonien.

Les autres équipes nouvellement promues Norwich et Watford sont également à la maison à leur retour dans l’élite.

Norwich, vainqueur du titre de champion, affrontera Liverpool à Anfield tandis que Watford accueillera Aston Villa à Vicarage Road.

Ailleurs, Chelsea accueille Crystal Palace dans un derby londonien, tandis que Newcastle et West Ham se retrouvent le jour de l’ouverture de la deuxième saison consécutive.

Calendrier de la journée d’ouverture de la Premier League

Voici à quoi ressemblera le premier week-end de la saison 2021/22…

Brentford contre Arsenal

Burnley contre Brighton

Chelsea contre Crystal Palace

Everton contre Southampton

Leicester contre les loups

Manchester United contre Leeds United

Newcastle contre West Ham

Norwich contre Liverpool

Tottenham contre Manchester City

Watford contre Aston Villa

Il y a un certain nombre de premières rencontres entre les «six grands», qui ont tous été impliqués dans le fiasco de la Super League, le week-end du 25 septembre voyant une répétition de la finale de la Ligue des champions lorsque Manchester City se rendra à Chelsea.

Arsenal accueillera également Tottenham lors de la sixième journée du premier derby du nord de Londres de la saison. Le deuxième affrontement entre les équipes qui ont terminé respectivement septième et huitième la saison dernière a lieu le 15 janvier.

Le week-end du 2 octobre verra la première rencontre entre les derniers vainqueurs de la Premier League avec Anfield le théâtre du dernier opus de Jurgen Klopp contre Pep Guardiola.

Plus tard dans le mois (23 octobre), Liverpool se rendra à Old Trafford pour affronter son grand rival Manchester United.

Deux semaines plus tard, le premier derby de Manchester de la campagne se déroule à Old Trafford, tandis que Manchester City accueille Chelsea lors de l’un des matchs d’ouverture de 2022 (15 janvier) et City affronte Manchester United lors de la rencontre retour le week-end du 5 mars.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se rendront à Anfield plus tard dans le mois (19 mars), tandis que le déplacement de Liverpool au stade Etihad le 9 avril, 32e journée, semble déjà être un élément clé dans la bataille pour le titre.

Vous pouvez consulter l’intégralité des dates de la Premier League 2021/22 ICI.

Les dates exactes et les heures de coup d’envoi de tous les matchs seront confirmées lorsque les sélections à la télévision et à la radio seront faites.

On espère que les stades seront à pleine capacité d’ici le début de la saison prochaine, la majorité de la saison 2020/21 se jouant à huis clos en raison des restrictions COVID.

talkSPORT vous offrira une couverture en direct et inégalée de la saison 2021/22 de Premier League avec plus de 100 matchs sur notre réseau. Tous les détails de notre couverture GameDay à suivre.