Man United éliminé de la menace de Covid mais au détriment du match amical de pré-saison – Man United News And Transfer News

in

Il semblerait que le match amical de pré-saison de Manchester United contre Preston North End demain ait été reporté inutilement, car la peur de Covid-19 parmi l’équipe s’est avérée être une fausse alarme.

Les Red Devils devaient jouer les Lilywhites à Deepdale demain, mais les tests de routine du flux latéral de Covid à Carrington ont révélé quelques cas suspects.

Les personnes impliquées, censées inclure un petit nombre de joueurs et de membres du personnel, se sont immédiatement isolées et des tests PCR ont été lancés.

Cependant, le club a maintenant publié une déclaration qui se lit comme suit:

‘Après d’autres tests hier [Thursday] et aujourd’hui [Friday], nous pouvons confirmer qu’il n’y a pas de cas positifs au sein du groupe de la première équipe.

“Après consultation avec la Premier League, ils sont convaincus que tous les protocoles COVID ont été correctement suivis et que l’équipe peut reprendre immédiatement l’entraînement.”

Il est regrettable que le match amical ait été annulé car le calendrier préparatoire de l’équipe pour la nouvelle saison était déjà très clairsemé.

La plupart des membres de l’équipe première ne commencent que maintenant à rentrer de vacances après avoir participé à l’Euro 2020 ou à la Copa America, ne laissant que le match de demain et un samedi prochain contre Everton pour qu’ils soient en forme avant le grand coup d’envoi contre Leeds. le 14 août.

À moins qu’un autre match ne puisse être organisé à court terme, le match d’Everton à Old Trafford sera le seul entraînement de match que la majorité de l’équipe aura.

Cela pourrait persuader le manager Ole Gunnar Solskjaer de commencer la saison avec certains des joueurs qui ont joué contre Derby County, QPR et Brentford cet été tout en aidant les plus grandes stars à entrer plus progressivement.

Cela, à son tour, peut également entraîner des retards dans les accords de prêt potentiels. Par exemple, avec Alex Telles blessé et Luke Shaw n’ayant qu’un seul match pour se remettre en forme, le patron pourrait décider de jouer Brandon Williams à l’arrière gauche contre Leeds, mettant ainsi tout prêt possible en attente.

Il en va peut-être de même pour Axel Tuanzebe, Jesse Lingard et Andreas Pereira.