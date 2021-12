Man United est sur le point d’annoncer la première signature de Ralf Rangnick, Newcastle envisage Moussa Dembele comme alternative à Anthony Martial, Chelsea vise la star des Wolves Ruben Neves, la Juventus s’intéresse au paria d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Le marché de la mi-saison est toujours une période mouvementée pour les clubs de haut niveau, car les équipes cherchent à renforcer leurs rangs pour la seconde moitié de la campagne.

Moussa Dembele est lié à un transfert en Premier League depuis des années

Il est plus difficile de faire des affaires dans la fenêtre de janvier, mais plusieurs parties à travers le pays pourraient être obligées d’ouvrir leurs chéquiers après Noël.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Moussa Dembélé

Newcastle s’intéresse à l’attaquant français Dembele, Lyon étant disposé à vendre le joueur de 25 ans selon le Daily Mail.

L’ancienne star du Celtic avait déjà passé la saison dernière en prêt à l’Atletico Madrid, mais l’équipe de LaLiga a choisi de ne pas rendre le transfert permanent pour 30 millions de livres sterling.

Il avait marqué quatre buts en cinq matchs lors de la nouvelle saison de Ligue 1 avant de subir une blessure à la cuisse puis une fracture du péroné droit.

Le point de vente français Foot Mercato affirme que Newcastle a également offert au coéquipier lyonnais de Dembele Lucas Paqueta 181 457 £ par semaine pour déménager à St James ‘Park, mais le Brésilien a déjà rejeté cette décision.

Boubacar Kamara

Manchester United est sur le point d’amener le milieu de terrain français Kamara à Old Trafford, selon FourFourTwo.

Le joueur de 22 ans a été impressionnant pour Marseille et correspondrait au profil d’un joueur de Ralf Rangnick pour devenir la première signature de l’Allemand en tant que manager par intérim.

Les Diables rouges seraient en négociations avancées avec un accord ne coûtant qu’environ 10 millions de livres sterling en raison de la rupture de contrat de Kamara cet été.

Boubacar Kamara a été impressionnant pour Marseille cette saison Ruben Neves

Chelsea ont jeté leur dévolu sur un accord pour signer le milieu de terrain des Wolves Neves, selon le média espagnol TodoFichajes.

Le rapport ajoute que Thomas Tuchel tient à ce que les Portugais renforcent son milieu de terrain – qui ont été ravagés par les inuries.

Et Neves – qui a participé au match nul 1-1 des Wolves contre Chelsea dimanche – représenterait une amélioration significative des options de sauvegarde actuelles des Blues.

La tenue des Midlands exigerait environ 38 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans, qui a encore deux ans et demi sur son contrat.

Chelsea pourrait se tourner vers Neves pour renforcer son milieu de terrain Erling Haaland

L’intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland a été confirmé par le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

Il a déclaré à BILD TV : « Peu importe où je vais, tout le monde vous parle d’Erling Haaland.

« Tout ce que je sais, c’est une garantie que le Real Madrid s’intéresse beaucoup à lui. Je pourrais en nommer 25 autres maintenant.

« Mais je sais avec certitude, il se peut qu’il parte, mais il se peut aussi qu’il reste.

« Il y a quelques jours, j’ai eu une très bonne conversation avec Mino Raiola. Lorsque nous sommes dans un couloir cible, les conversations sont toujours assez amicales.

« Et cet appel téléphonique était plutôt amical. Nous aurons certainement une autre réunion dans les prochaines semaines.

« Le développement global de Haaland est au premier plan. Tout comme avec Lewandowski, j’aimerais être fier d’Erling à un moment donné s’il gagne la Ligue des champions.

« Personnellement, je pense que c’est bien pour lui s’il reste un peu plus longtemps en Bundesliga. »

Haaland a marqué 19 buts en 15 matchs pour Dortmund cette saison Pierre-Emerick Aubameyang

La Juventus s’intéresse à l’attaquant d’Arsenal, 32 ans, son avenir aux Emirats étant incertain après avoir été déchu de son poste de capitaine, selon le média italien Tuttosport.

Pourtant, les Gunners ont été avertis qu’ils pourraient avoir du mal à essayer de déplacer Aubameyang après qu’il se soit brouillé avec le manager Mikel Arteta.

Tony Cascarino a déclaré à talkSPORT: « Je pense que s’ils peuvent le décharger et s’en sortir à moindre coût, ou peut-être qu’un club le prêtera pour une période, je pense qu’Arsenal, de l’extérieur, prendrait certainement cette option. Je pense que c’est clair.

« Vous ne faites pas un gros appel comme ça sans conséquences. La seule raison pour laquelle il reste, c’est parce qu’il sera difficile de le décharger.

« Il a tellement d’argent qu’il n’y a pas beaucoup de clubs du football européen qui peuvent se permettre de prendre quelqu’un comme Pierre-Emerick Aubameyang.

« Pour reconquérir Arteta, il va devoir revenir de loin pour être du bon côté d’Arteta. »

Aubameyang a été gelé à Arsenal après avoir été démis de ses fonctions de capitaine Anthony Martial

Newcastle envisagerait un accord pour signer Martial, avec Man United fixé pour des frais de prêt élevés.

L’équipe d’Eddie Howe a déjà été liée à l’attaquant et pourrait également chercher à recruter l’ancien attaquant de City et de Premier League, Edin Dzeko.

Dans le but d’obtenir plus de puissance de feu, The Sun a rapporté que les combattants de la Premier League seraient prêts à offrir à Man United 6 millions de livres sterling pour voir Martial les rejoindre pour le reste de la campagne.

Compte tenu du manque de temps de jeu qui lui a été accordé et avec d’autres joueurs devant lui à Old Trafford, les deux parties pourraient chercher à conclure l’accord dès que possible.

Martial était fortement lié à un éloignement de Man United l’été dernier Antonio Rudiger

Manchester United serait intéressé par un transfert pour le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger.

L’Allemand de 28 ans est en fin de contrat cet été et on a beaucoup parlé de son avenir ces dernières semaines.

Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont tous été liés à lui, mais il pourrait rester en Premier League.

Le média allemand Bild affirme que United souhaite accomplir un coup audacieux pour le défenseur central.

On dit qu’ils espèrent que Ralf Rangnick pourra les aider à obtenir sa signature car il connaît très bien l’agent et frère de Rudiger, Sahr Senesie.

Bild ajoute que United a reçu une volonté de négocier une décision.

Man United pourrait faire un pas pour la star de Chelsea Rudiger Dusan Vlahovic

La carrière de Dusan Vlahovic à la Fiorentina pourrait toucher à sa fin et les grands garçons de la Premier League espèrent le tenter en Angleterre.

Arsenal, Tottenham et Manchester United garderaient tous un œil sur la situation, suite à l’annonce du rejet par le Serbe d’une offre de nouvel accord, considérée comme la plus élevée de l’histoire de la Fiorentina.

Le joueur de 21 ans a été brillant en Serie A cette saison, marquant 15 buts en 17 matches de championnat.

Cette forme a vu son club tenter de le lier à un nouvel accord massif, mais cela s’avère peu probable après les commentaires du directeur général du club.

« Nous avons offert à Vlahovic le contrat le plus élevé de l’histoire de la Fiorentina, à plusieurs reprises », a déclaré Joe Barone à Repubblica.

« Tant Dusan que son agent nous ont fait comprendre qu’ils ne voulaient pas accepter. Notre offre est toujours sur la table.

Kieran Trippier est en route pour Newcastle dans le cadre d’un accord de 25 millions de livres sterling Kieran Trippier

Kieran Trippier est en route pour Newcastle dans ce qui sera probablement un accord de 25 millions de livres sterling, selon talkSPORT.

Les Magpies sont prêts à faire de Trippier, qui a six mois à courir sur son contrat avec l’Atletico Madrid, leur joueur le mieux payé.

Il est entendu que les conditions personnelles sont sur le point d’être convenues, mais Newcastle doit encore régler des frais avec le club espagnol.

Il faudrait une offre de plus de 25 millions de livres sterling pour débarquer l’arrière latéral anglais, mais ce ne serait pas un problème pour les Magpies nouvellement créés.

Alex Crook de talkSPORT a déclaré: «Trippier à Newcastle m’a été suggéré par quelqu’un en qui j’ai confiance, que c’est presque aussi bien que fait. Newcastle fait vraiment pression pour cela.

« Nous savons qu’il est impatient de revenir en Premier League, il l’était lorsque Manchester United cherchait sa signature cet été.

« Son salaire en Espagne dépasse les 100 000 £ par semaine – cela ferait de lui le meilleur revenu de Newcastle et ils sont prêts à le faire.

« D’un point de vue personnel, le camp de Trippier est très satisfait des conditions proposées, mais Newcastle devra toujours convenir d’un montant avec l’Atletico Madrid.

« Je pense que ce serait une déclaration de signature de Newcastle, qu’ils pourraient être en difficulté près du pied de la Premier League, mais ils peuvent toujours attirer les meilleurs joueurs. »

Manchester United s’intéresse à Erling Haaland Erling Haaland

Manchester United serait le seul soumissionnaire sérieux pour Erling Haaland.

Selon SportBild, United est un candidat sérieux pour la signature de Haaland par rapport à ses autres prétendants, mais devra d’abord sceller la qualification pour la Ligue des champions.

Chelsea a déjà signé Romelu Lukaku, tandis que la priorité du Real Madrid est de signer Kylian Mbappe.

La superstar du Borussia Dortmund pourrait remplacer Mbappe au Paris Saint-Germain s’il partait, mais un déménagement à Paris « ne serait qu’une alternative » pour lui.

Manchester City et le Bayern Munich ont d’autres objectifs en tête, ce qui signifie que United pourrait avoir un coup franc à Haaland.

Pierre-Emerick Aubameyang

Thomas Tuchel a déclaré qu’il contacterait Pierre-Emerick Aubameyang après avoir été déchu de son poste de capitaine d’Arsenal.

Aubameyang a travaillé sous Tuchel au Borussia Dortmund et ensemble, ils ont remporté la Coupe DFB Pokal en 2017.

Cette semaine, Arsenal a confirmé que l’attaquant ne porterait plus le brassard de skipper après une série d’infractions disciplinaires.

Tuchel a déclaré qu’il ressentait de la sympathie pour Aubameyang, ajoutant: « Je lui parlerai à un moment donné. Je suis désolé qu’il ait des ennuis.

«Je crois en son caractère positif mais je ne suis pas impliqué dans cette situation ou dans son club. Il ne s’agit que de ma photo et de ma relation.

Newcastle en difficulté a été cité comme un endroit approprié pour qu’Alli retrouve ses pieds Dele Alli

Tottenham a donné son feu vert pour que Dele Alli soit prêté en janvier, selon des informations.

Le joueur de 25 ans n’a débuté que cinq fois pour les Spurs en championnat cette saison, et son manque de football en équipe première a amené le président du club Daniel Levy à changer d’avis concernant l’avenir à court terme d’Alli.

Des rumeurs suggèrent que le propriétaire de Tottenham a refusé à Alli un prêt au Paris Saint-Germain en janvier dernier.

Cependant, selon ., maintenant à la fois directeur général du football de Levy et des Spurs, Fabio Paratici, considère un éloignement temporaire comme la réponse pour raviver sa forme précédente.

Teamtalk affirme maintenant que Newcastle a posé des questions initiales sur Alli, mais souhaite qu’une option d’achat soit insérée dans son contrat s’il reste en Premier League.

Christian Pulisic

Barcelone envisage de déménager pour TROIS joueurs de Chelsea, selon le média espagnol Mundo Deportivo.

Le rapport indique que Christian Pulisic, 23 ans, et la paire défensive Antonio Rudiger, 28 ans, et Cesar Azpilicueta, 32 ans, sont sur la liste de souhaits des Catalans.

Ce dernier duo entre dans les derniers mois de ses accords à Stamford Bridge et pourrait conclure des accords pré-contractuels avec Barcelone avant un déménagement estival.

Pendant ce temps, Pulisic a été ciblé pour un prêt en janvier après qu’un mélange de forme et de forme physique l’ait limité à seulement six matches de championnat ce trimestre.

Divock Origine

L’AC Milan aurait ajouté l’attaquant de Liverpool à une liste de cibles potentielles en remplacement à long terme de Zlatan Ibrahimovic.

Cependant, le point de vente italien Tutto Mercatao affirme que les Rossoneri font face à la concurrence du club de Serie A Atalanta pour l’attaquant belge.

Liverpool surveillerait les stars très appréciées de la Premier League Jarrod Bowen et Raphinha à la suite de doutes persistants sur l’avenir d’Origi.

Origi a été en bonne forme ces derniers temps pour Liverpool