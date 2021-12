Man United fait match nul contre l’Atletico Madrid lors des huitièmes de finale révisés de l’UEFA Champions League – Man United News And Transfer News

Manchester United a fait match nul contre l’équipe espagnole de l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

L’Atletico a sans doute eu la chance de se qualifier dans son groupe après avoir profité de sa chance pour remporter une victoire écrasante contre Porto au stade Dragão lors du dernier match. Les hommes de Diego Simeone ne connaissent pas non plus la meilleure des saisons au niveau national, occupant la quatrième place du classement de la Liga derrière le Real Madrid, Séville et le Real Betis.

Le tirage a dû être refait après qu’une erreur dans le premier tirage a fait que United a été omis du pot à tirer contre l’Atletico Madrid.

Les Diables rouges ont ensuite fait match nul avec le Paris Saint Germain, l’Atleti affrontant le Bayern Munich.

Le problème est survenu lorsque les sept équipes ont été incluses dans le tirage au sort face à Villareal, alors que United (jouait dans le même groupe) et le Real Madrid (du même pays) n’auraient pas dû l’être.

Lors du nouveau tirage au sort, le PSG était plutôt jumelé au Real Madrid, qui, avec peut-être le voyage de United en Espagne, sera le match nul du tour.

Le match aller se jouera en Espagne les 15, 16, 22 ou 23 février, et le match retour à Old Trafford les 8, 9, 15 ou 16 mars.

Un changement de règle cette saison signifie que la règle dite des buts à l’extérieur a été supprimée, de sorte que le niveau d’égalité après 180 minutes sera prolongé, quel que soit le nombre de buts marqués par chaque équipe à domicile et à l’extérieur.

Si les équipes ne peuvent toujours pas être séparées après les 30 minutes supplémentaires, l’égalité se termine par une séance de tirs au but.

Le tirage au sort des matchs joués et des jours sera effectué plus tard dans la journée.

Le reste du tirage est le suivant :

Salzbourg vs Bayern Munich

Sporting Lisbonne vs Manchester City

Benfica contre Ajax

Chelsea vs LOSC Lille

Villarreal vs Juventus

Inter Milan contre Liverpool

Paris Saint-Germain vs Real Madrid