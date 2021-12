Man United fait match nul contre le Paris Saint Germain en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League – Man United News And Transfer News

Manchester United a fait match nul contre le PSG en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

C’était sans aucun doute le tirage le plus difficile auquel les Reds aient pu faire face, même s’ils garderont de bons souvenirs de l’éviction de l’équipe française de la même compétition lors des huitièmes de finale de 2019 lors de l’un des premiers matches d’Ole Gunnar Solskjaer à la tête du club.

Cela signifie que les deux joueurs considérés comme les meilleurs au monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, s’affronteront à nouveau dans une autre confrontation pour aider à décider qui est le plus grand joueur de tous les temps.

Le PSG est arrivé deuxième à Manchester City dans son groupe de qualification mais reste l’un des favoris pour le trophée. Les finalistes de 2019/20 sont l’un des plus forts sur papier, avec des personnalités comme Kylian Mbappé et Neymar également.

L’ancien joueur de United et célèbre flop Angel di Maria affrontera également à nouveau son ancienne équipe.

Ce sera également l’occasion de voir ce que l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino peut faire contre le club qu’il est pressé de devenir le nouveau manager de la saison prochaine.

Le match aller se jouera à Paris les 15, 16, 22 ou 23 février, et le match retour à Old Trafford les 8, 9, 15 ou 16 mars.

Le tirage au sort des matchs joués et des jours sera effectué plus tard dans la journée.

Le reste du tirage est le suivant :

Benfica contre Real Madrid

Inter Milan contre Ajax

Villareal contre Man City

Sporting Lisbonne vs Juventus

Atlético Madrid vs Bayern Munich

Chelsea vs LOSC Lille

RB Salzbourg vs Liverpool

Il y a eu une certaine controverse sur le tirage au sort, United semblant avoir été omis du tirage au sort pour affronter l’Atletico Madrid après avoir été sorti du chapeau pour jouer contre Villareal, qu’ils ne pouvaient pas affronter. Certains pensent que le tirage pourrait devoir être répété pour cette raison.

Il ne semblait pas que le ballon de United soit rentré pour le tirage au sort de l’Atletico. Un organisme sportif ne modifierait jamais une règle de dernière minute dans un but dramatique… 😆https://t.co/VEboH7LfcO – Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 13 décembre 2021

Il semble bien que la balle de #mufc – dans le deuxième pot en partant de la droite, au dernier rang – n’ait pas été incluse dans le tirage au sort de l’Atletico Madrid. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV – Mark Critchley (@mjcritchley) 13 décembre 2021