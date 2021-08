Man United fait match nul contre West Ham United au troisième tour de la Coupe EFL – Man United News And Transfer News

Manchester United a fait match nul contre West Ham United au troisième tour de la Coupe EFL.

Le match nul se jouera le mardi 21 ou le mercredi 22 septembre à Old Trafford.

United est cinq fois vainqueur de la compétition, ayant remporté le trophée en 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10 et 2016/17, lorsqu’ils ont battu Southampton 3-2.

Au cours des deux dernières saisons, ils ont atteint les demi-finales, s’inclinant à chaque fois contre Manchester City, qui a remporté le tournoi à quatre reprises.

Les Hammers n’ont jamais gagné la compétition. Leur meilleure année a été 1980/81 lorsqu’ils sont arrivés en finale, s’inclinant face à Liverpool.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en 2010 lorsque United a été battu 4-0 à Upton Park.

Un match nul à domicile sera le bienvenu pour les Reds et ce sera un autre retour à Old Trafford pour l’ancien patron de United, David Moyes.

United a un bon bilan contre Londres, remportant 69 matchs, 32 nuls et 45 défaites.

Chelsea vs Aston Villa, Norwich vs Liverpool et Wolves vs Spurs sont les autres matches de Premier League.

Les champions en titre Man City ont un match nul à domicile facile contre Wycombe Wanderers.

Le tirage complet est le suivant :