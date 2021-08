Man United ne vendra pas Jesse Lingard pour lever des fonds pour acheter Eduardo Camavinga – Man United News And Transfer News

in

Suite à notre rapport ce matin selon lequel Rennes est déterminé à vendre le prodige adolescent Eduardo Camavinga cet été, de nouvelles informations d’ESPN révèlent qu’il est peu probable que Manchester United capture sa signature.

Camavinga ne signera pas de nouveau contrat à Rennes et partira donc gratuitement en juin prochain si aucun repreneur ne peut être trouvé d’ici là. Des frais de 25 à 30 millions de livres sterling ont été évoqués par des gourous des transferts Fabrizio Romano et Zach Lowy.

La performance médiocre de United au milieu de terrain contre Southampton hier a souligné la nécessité d’ajouts dans ce domaine, mais ESPN prétend avoir des sources qui disent que l’accord ne se produira pas.

“United s’intéresse au joueur de 18 ans, bien que le sentiment à Old Trafford soit qu’il préférerait rester en France avec le Paris Saint-Germain ou déménager en Espagne”, écrit le journaliste Rob Dawson.

“Cependant, la décision du PSG pour Lionel Messi combinée au manque d’argent disponible pour les transferts en Liga signifie que l’avenir de Camavinga est toujours en suspens, la fenêtre de transfert devant se fermer le 31 août.

“Après l’arrivée de Jadon Sancho et Raphael Varane, des sources ont déclaré à ESPN que toute nouvelle signature à United dépendrait probablement des fonds supplémentaires collectés par les joueurs quittant le club.

«Des sources ont déclaré à ESPN que West Ham avait fait une enquête sur Jesse Lingard la semaine dernière, mais qu’elle avait été refusée.

« Pendant ce temps, on a dit à Diogo Dalot que [Brandon] Le déménagement temporaire de Williams à Norwich City signifie qu’il devrait rester au club cette saison. L’international portugais a passé la saison dernière en prêt à l’AC Milan.’

La source de Dawson semble suggérer que United a décidé de ne pas vendre Lingard et Dalot, et sans aucun autre joueur crédible dans la vitrine, le club n’aura tout simplement pas les fonds pour enchérir sur Camavinga, même à un dérisoire 25 millions de livres sterling.

Si cela est vrai, il est impossible de comprendre pourquoi United choisirait de garder Lingard, 28 ans, dont le rôle de numéro 10 est amplement couvert par Bruno Fernandes, Donny van de Beek et même Paul Pogba, plutôt que de se renforcer dans le centre et milieux défensifs où les titulaires sont Fred, Nemanja Matic et Scott McTominay.

Il ne serait pas irrespectueux envers ces trois-là de suggérer que des renforts pourraient être bénéfiques.