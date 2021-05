Man United perd mais toujours à l’aise, Luiz “ crie et jure ” alors qu’Arsenal lutte contre Villarreal – Football News LIVE

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, des potins et des opinions d’experts, ainsi que de l’action en direct de la Ligue Europa ce soir sur talkSPORT.

Titres:

Une équipe britannique, irlandaise et Lions annoncée pour une tournée en Afrique du Sud alors qu’Alun Wyn Jones nomme le capitaine Mikel Arteta DOIT GAGNER la Ligue Europa pour garder son travail, affirme la légende d’Arsenal Martin Keown qui marque la course européenne “ une mission de sauvetage ” pour la triste saison de Premier League Thomas Tuchel et Emma Hayes entrent dans l’histoire avec Chelsea après le succès de la Ligue des champions alors que Jason Cundy salue la transformation des Blues depuis que l’Allemand a succédé à Frank Lampard Ed Sheeran signe un contrat d’un an alors que le nouveau sponsor du kit d’Ipswich Town et Twitter réagit avec brio La légende de Tottenham Glenn Hoddle “ ne le ferait pas blâme “ Harry Kane pour le transfert d’été et révèle les préoccupations de l’équipe des Spurs qui sont “ sur les épaules de Daniel Levy ” Manchester City envisage le transfert de Declan Rice si Fernandinho part avec West Ham ace comparé à la star de Liverpool Fabinho et au colosse de Chelsea N’Golo Kante La presse espagnole furieuse comme Eden Hazard photographié en train de rire avec Kurt Zouma après l’affichage anonyme pour le Real Madrid N’Golo Kante assailli par les fans de Chelsea après Ch Victoire en demi-finale de la ligue ampions alors qu’il quitte Stamford Bridge en Mini Nouvelle date confirmée pour Manchester United vs Liverpool alors que les Red Devils s’apprêtent à jouer trois matchs en cinq jours Tyson Fury dit à Eddie Hearn en face comment il mettra KO Anthony Joshua à son arrivée Le Texas va soutenir Billy Joe Saunders contre Canelo