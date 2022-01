Man United reçoit un coup de pouce à la poursuite de Julian Alvarez de River Plate – News 24

Alors que l’agent de Julian Alvarez vole à travers l’Europe en essayant de susciter la concurrence pour sa jeune star, la simple question qui a émergé est « qui est prêt à payer la clause de libération de 21 millions de livres sterling pour sa signature? »

Manchester United est fortement lié à l’intérêt pour le joueur de 21 ans, qui a déchiré la ligue argentine pour son club actuel, River Plate.

Pour l’Argentin, un transfert dans la fenêtre de janvier de l’Europe vient à la fin d’une saison couronnée de succès dans son pays d’origine au cours de laquelle il a marqué 18 buts et fourni neuf passes décisives en 21 matchs.

Alors que les Diables rouges auraient admis leur défaite dans leur poursuite d’Erling Haaland et montré jusqu’à présent peu d’intérêt pour la bataille pour Dusan Vlahovic, Alvarez pourrait être leur cible de choix parmi les meilleurs jeunes attaquants du monde.

On pensait que les principaux concurrents pour la signature de l’attaquant étaient la Juventus, l’AC et l’Inter Milan, mais selon Calciomercato.com, l’Inter a déjà décidé qu’ils n’étaient pas disposés à payer la clause de libération d’Alvarez.

« L’Inter, tout en appréciant les qualités du joueur argentin, a choisi de donner la priorité à d’autres profils », rapporte le média.

« Celui qui décide d’investir dans Julian Alvarez devra mettre 30 millions d’euros sur la table, dont 25 pour la clause libératoire, le reste en commissions et taxes. Un chiffre très respectable pour un joueur que l’Inter ne considère pas encore prêt pour le grand saut.

‘Ils pensent qu’il est loin du niveau que Lautaro [Martinez] c’était quand ils l’ont emmené en 2018 et qu’avant de s’établir, Alvarez doit franchir une étape intermédiaire.

Cela pourrait être de la musique aux oreilles de United. Le club d’Old Trafford n’a pas peur d’investir des sommes importantes dans les jeunes talents ; Amad Diallo (18 millions de livres sterling passant à environ 30 millions de livres sterling) et Facundo Pellistri (7,25 millions de livres sterling passant à environ 20 millions de livres sterling) étant des exemples encore plus jeunes et moins établis.

Malgré la pléthore de rapports indiquant que United était prêt à déclencher la clause de libération, The MEN a récemment affirmé que les histoires étaient fausses et que United n’avait aucun intérêt.

Cependant, compte tenu de l’âge de Cristiano Ronaldo et d’Edinson Cavani et de la vente probable d’Anthony Martial, les Reds vont bientôt manquer d’options offensives et Alvarez est l’une des propriétés les plus en vogue au monde.

Il serait donc étrange que United ne soit pas intéressé et même si ce n’est peut-être pas le moment idéal pour agir, ils ne voudront pas non plus rater le coche.