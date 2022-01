Man United s’efforce d’inquiéter la première défaite sous Rangnick

Ralf Rangnick commence à comprendre à quel point il a occupé un poste important à Manchester United.

Ses joueurs aussi sont déjà découragés.

Rangnick est tombé à sa première défaite en tant que manager de United après que la frappe de Joao Moutinho à la 82e minute a valu à Wolverhampton une victoire 1-0 en Premier League anglaise lundi, et la première victoire de son équipe à Old Trafford depuis 1980.

Dépassés pendant une grande partie du match, les joueurs de United semblaient survivre pendant un point jusqu’à ce que Moutinho obtienne un dégagement défensif de la tête en contrôlant le ballon au bord de la zone et en conduisant une volée qui roulait juste à l’intérieur du poteau.

Ce fut le test le plus difficile des six premiers matches de Rangnick en charge et United ne pouvait parfois pas s’approcher des Wolves, dont les passes et les mouvements étaient plus précis lors de son premier match en deux semaines à la suite de problèmes de COVID-19 dans l’équipe. Les loups ont réussi 19 tirs au total, dont 15 en première mi-temps par une équipe visiteuse à Old Trafford depuis que le fournisseur de statistiques de la ligue, Opta, a commencé à enregistrer des statistiques en 2003.

Il y avait aussi des murmures de mécontentement de la part des supporters locaux, avec une décision moqueuse de Rangnick de remplacer Mason Greenwood juste avant l’heure.

« Quand j’étais sur le terrain, je n’avais pas l’impression que nous étions tous là-bas », a déclaré l’arrière gauche de United, Luke Shaw, qui s’est plaint du manque d’options sur le ballon et de l’agressivité.

Shaw a ensuite brossé un sombre tableau de la vie dans une équipe qui comprend les joueurs de renommée mondiale Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Bruno Fernandes, ce dernier ayant commencé sur le banc.

« Vous regardez notre équipe, les joueurs que nous avons, nous avons une qualité incroyable », a déclaré Shaw. « Parfois, la qualité ne suffit pas. Nous devons apporter de l’intensité, être plus agressifs et apporter plus de motivation.

« Peut-être que de l’extérieur, il ne semblait pas que nous ayons l’un d’eux trois. »

United est resté à la septième place, à 22 points du leader Manchester City et à quatre des quatre premiers après l’affichage le plus inquiétant à ce jour sous Rangnick.

« Nous n’avons pas bien joué du tout, individuellement ou collectivement », a déclaré l’Allemand, ajoutant : « Le match a montré que nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Rangnick a connu des débuts bénins sur le papier après être arrivé en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer licencié, trois de ses quatre précédents adversaires de la ligue étant les trois derniers de Norwich, Newcastle et Burnley. Les loups ont été la première équipe de la première moitié à jouer contre Rangnick’s United et il y avait un fossé dans la classe et la forme de l’équipe.

Le nouvel entraîneur de United était censé apporter un meilleur jeu de pressing à l’équipe, mais ce n’est pas encore évident.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, rectifie après que son équipe ait marqué un but lors du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Wolverhampton Wanderers au stade Old Trafford de Manchester, en Angleterre, le lundi 3 janvier 2022. (AP Photo/Dave Thompson)

« Nous n’avons pas du tout appuyé », a déclaré Rangnick. « Nous n’avons pas pu nous retrouver dans des situations urgentes … c’est le gros problème. »

Un point positif pour United a été un premier départ en près de deux ans dans toutes les compétitions pour Phil Jones, un ancien défenseur central anglais qui souffre d’une blessure de longue date au genou droit. Il a reçu une ovation enthousiaste lors de son premier dégagement et il s’est à peine trompé.

Jones n’a pas pu marquer son retour avec une feuille blanche, cependant, et c’est son dégagement qui a été marqué par Moutinho pour le but, ce qui a fait de lui le plus vieux joueur visiteur à 35 ans à marquer un vainqueur en Premier League à Old Trafford.

Le gardien des Wolves, Jose Sa, a conservé son blanchissage avec un arrêt plongeant à sa droite pour empêcher le coup franc de Bruno Fernandes avec l’un des derniers actes du match.

« Nous sommes venus ici avec une grande personnalité », a déclaré le manager des Wolves, Bruno Lage. « Crédit pour mon équipe. Nous sommes venus ici avec une grande ambition. »

Fernandes avait été le joueur à remplacer Greenwood et, en quelques minutes, a frappé la barre transversale avec la meilleure chance de United. Cristiano Ronaldo, faisant sa 1100e apparition en carrière senior, a également vu un but pour United refusé pour hors-jeu.

« Nous avons le temps de nous recentrer », a déclaré Shaw, faisant référence à l’écart par rapport au prochain match de United – à domicile contre Aston Villa en FA Cup lundi prochain. « Nous avons une longue semaine d’entraînement. Et peut-être que le manager pourra apporter d’autres idées qu’il souhaite sur le terrain. »