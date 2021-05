Man United va signer Tom Heaton d’Aston Villa sur un transfert gratuit et West Ham “ favori ” pour Sam Johnstone de West Brom, a déclaré talkSPORT

Manchester United et West Ham devraient renforcer leurs positions de gardiens de but lors du mercato estival, a compris talkSPORT.

Les Red Devils devraient re-signer Tom Heaton sur un transfert gratuit d’Aston Villa, alors qu’il est entendu que les Hammers feront venir Sam Johnstone de West Bromwich Albion.

Tom Heaton devrait rejoindre Manchester United une fois son contrat Aston Villa expiré

Ole Gunnar Solskjaer a fait une rotation entre David De Gea et Dean Henderson entre les bâtons cette saison, mais a besoin d’une troisième option avec beaucoup d’expérience.

Il est entendu que Lee Grant et Sergio Romero seront autorisés à partir afin de faciliter l’accord, Heaton, 35 ans, devant quitter Aston Villa à l’expiration de son contrat.

L’ancien tireur de Burnley a quitté Old Trafford en 2010, avec un retour émotionnel prévu pour l’été.

Pendant ce temps, David Moyes veut fournir un renfort à Lukasz Fabianski sous la forme du gantier de West Brom Johnstone.

Sam Johnstone a été en forme étincelante pour West Brom cette saison, malgré leur relégation

Le joueur de 28 ans de Preston a effectué 154 arrêts en Premier League cette saison, mais n’a pas été en mesure de sauver les Baggies de la chute.

Selon Alex Crook, gourou des transferts de talkSPORT, les deux gardiens seront en déplacement cet été.

“Tom Heaton à Manchester United sur un transfert gratuit, me dit-on”, a déclaré Crook à Jim White. «Cet accord est pratiquement terminé.

«Il est parti en 2010, cela verra le départ de Sergio Romero et Lee Grant. Cela verra Heaton y entrer en tant que gardien de but de troisième choix.

Romero n’a pas joué pour Man United depuis août

«En ce qui concerne les gardiens de but, West Ham se tourne vers Sam Johnstone, qui a connu une excellente saison à West Bromwich Albion et a effectué plus d’arrêts que quiconque.

«Il pourrait encore se retrouver dans l’équipe d’Angleterre pour les Championnats d’Europe. On m’a dit ce matin que West Ham était le favori pour signer Sam Johnstone.

«Ils veulent de la compétition pour Lukasz Fabianksi et c’est un accord qui pourrait bien arriver cet été.»