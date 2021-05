Man United vs Liverpool: Match reporté après une manifestation de fans – EN DIRECT!

Les retombées se poursuivent après une journée de grand drame à Old Trafford après que les manifestations contre la famille Glazer aient forcé le report du plus grand match du football anglais.

Une centaine de fans ont réussi à entrer dans le stade dimanche et à envahir le terrain après que la récente débâcle de la Super League a ravivé le ressentiment des supporters de United et le ressentiment de longue date à l’égard de la propriété actuelle, certains membres du personnel de United ayant apparemment dû s’enfermer dans des chambres.

Il y a eu des scènes de plus en plus hostiles à l’extérieur du sol alors qu’une manifestation initialement pacifique mettant en vedette des milliers de partisans mécontents de United a entraîné la blessure de deux policiers.

Des centaines de fans protestants de United se sont également rassemblés devant l’hôtel Lowry à Salford, où l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer restait avant leur affrontement avec Liverpool.

Après ne pas avoir manqué d’incertitude, la Premier League, le Trafford Council et les deux clubs ont finalement accepté de reporter le match pour des raisons de sécurité.

C’est la première fois que des manifestations de fans entraînent le report d’un match de Premier League et des discussions sont en cours sur le moment exact où United vs Liverpool peut maintenant avoir lieu au cours d’une saison 2020/21 mouvementée.

ICYMI: déclaration unie

Voici un rappel de ce que United a déclaré hier dans un communiqué officiel pour déclarer que le match a été reporté en raison de considérations de sécurité et de sûreté autour de la manifestation.

“Nos fans sont passionnés par Manchester United, et nous reconnaissons totalement le droit à la liberté d’expression et à des manifestations pacifiques”, a écrit le club.

«Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres supporters, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et nous les assisterons dans toute enquête ultérieure. »

1620022720

Rencontres de Liverpool

Et voici les matchs restants au programme de Liverpool, à la poursuite de la Ligue des champions …

23 mai | Crystal Palace (h)

1620022670

Calendrier restant de Manchester United

Voici à quoi ressemble le calendrier de Manchester United d’ici la fin de la saison …

1620022620

Quand le jeu reporté peut-il être intégré?

Des discussions sont en cours concernant le moment où le match reporté entre Manchester United et Liverpool peut avoir lieu, écrit Tom Doyle.

Le rodage est serré – en particulier avec United sur le point de disputer le match retour de sa demi-finale de Ligue Europa contre l’AS Roma à Rome jeudi soir.

United devrait normalement s’envoler pour l’Italie tôt le mercredi 5 mai et pourrait en théorie jouer contre Liverpool le lundi 3 / mardi 4 – mais le risque potentiel d’une nouvelle manifestation de fans devra être évalué, en particulier compte tenu de l’implication de la police. le dimanche. Si le jeu est retardé au-delà de cette date, les choses deviennent plus difficiles.

Les deux équipes doivent disputer leurs derniers matchs de la saison le 23 mai à 16 h, l’heure du coup d’envoi étant fixée dans la pierre avec le reste des matches de haut niveau ce jour-là. United et Liverpool sont également en action le 19 mai, et les matchs des 8 et 9 mai respectivement rendent ces dates difficiles.

De manière réaliste, sans déplacer d’autres matches ni jouer un jour avant / après un autre match, quatre dates – les 3, 4, 14 et 21 mai – se démarquent dans le calendrier actuel des rencontres.

1619992972

C’est tout de notre part lors d’une journée extraordinaire en Premier League.

Nous serons de retour demain matin avec plus de nouvelles, de réactions et de retombées des événements d’aujourd’hui à Old Trafford.

1619990122

La violence contre la police “ totalement inacceptable ”

John Apter, président de la Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré dans un communiqué: «Encore une fois, nous avons vu une soi-disant manifestation pacifique se transformer en violence avec celle visant mes collègues.

«Les agents ont été blessés et ont dû être hospitalisés. C’est totalement inacceptable.

«J’adresse mes meilleurs vœux à ces officiers et j’appelle les experts du football, les clubs et les joueurs qui soutiennent ces manifestations à condamner la violence dans les termes les plus forts.»

1619989341

Le Manchester United Supporters ‘Trust (MUST) a appelé le gouvernement à agir auprès des actionnaires privés détenant une participation majoritaire dans des clubs de football.

“Ce dont nous avons été témoins à Old Trafford aujourd’hui est le point culminant de 16 ans depuis l’acquisition du club par la famille Glazer”, a déclaré un communiqué de MUST.

«Au cours de cette période, les propriétaires ont retiré 1 milliard de livres sterling du club et nous avons été témoins de la dégradation et du déclin à la fois sur le terrain et en dehors.

“Le gouvernement doit maintenant agir. Cela doit signifier un processus qui permet aux supporters d’avoir la possibilité d’acheter des actions dans leur club et plus encore au point qu’aucun actionnaire privé ne détenant une participation majoritaire dans nos clubs de football, ce qui leur permet d’abuser de cela. la possession.

“Le gouvernement doit refléter le point de vue des gens ordinaires qui voient que le moment est venu de reprendre le jeu du peuple”.

1619986395

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, a condamné une «minorité» de supporters de Manchester United pour leur rôle dans les manifestations d’aujourd’hui.

«Il est important de préciser que la majorité des partisans ont manifesté pacifiquement aujourd’hui», a déclaré Burnham dans un communiqué. «Cependant, il n’y a aucune excuse pour les actions d’une minorité qui a blessé des policiers et mis en danger la sécurité d’autrui.

«Cela pourrait être un moment important pour changer le football pour le mieux. Nous devons tous condamner la violence de toute nature et rester concentrés sur le comportement de ceux qui sont au sommet du jeu. »

1619985074

Roy Keane a averti les Glazers que les protestations des fans de Manchester United contre eux aujourd’hui n’étaient «que le début».

“Les fans de United en ont assez et ils le font parce qu’ils aiment le club”, a déclaré Keane sur Sky Sports.

«Ce n’est pas seulement le résultat de ce qui s’est passé ces deux dernières semaines avec la Super League … ça se construit depuis plusieurs années. Ils sont arrivés à la fin et estiment que ça suffit. C’est une énorme déclaration pour que le jeu soit annulé.

«Cela va se répandre dans le monde entier et j’espère que les propriétaires de Manchester United vont s’asseoir et en prendre note. Ces fans sont extrêmement sérieux et ce n’est que le début de la part des fans de United – je peux vous le garantir. “

1619983443

Police du Grand Manchester [GMP] ont révélé que deux de ses officiers avaient été blessés aujourd’hui.

Dans un communiqué de dimanche soir, GMP a déclaré qu’un officier avait subi “une blessure importante au visage, nécessitant un traitement d’urgence à l’hôpital” après avoir été attaqué avec une bouteille.

GMP a condamné les actions d’un «groupe d’environ 100» fans à l’entrée forcée à Old Trafford et a révélé que «certains membres du personnel de United ont dû s’enfermer dans des chambres» avec «la situation de plus en plus hostile», tandis que «des bouteilles et des barrières» ont été lancées sur officiers et chevaux.