Man Utd a averti qu’ils transformeraient une signature coûteuse en prochain Van de Beek

Man Utd a été informé de l’approche à adopter pour éviter que l’une de ses stars les plus médiatisées ne suive le chemin de Donny Van de Beek.

Van de Beek, 24 ans, n’a pas encore eu d’impact significatif à Old Trafford. Bien qu’il soit arrivé pour 35 millions de livres sterling en 2020, le Néerlandais a souvent été négligé par Ole Gunnar Solskjaer.

Une échappatoire à Everton en prêt a été présentée au cours de l’été et pourrait encore être à l’ordre du jour en janvier.

Et selon l’ancien international anglais Danny Mills, Man Utd risque de pousser Jadon Sancho le long d’un chemin similaire.

Coûtant 73 millions de livres sterling et faisant l’objet d’une poursuite d’un an, de grandes choses étaient attendues de l’ancien flyer de Dortmund.

Son début de vie avec Man Utd a cependant été plus lent que prévu. En effet, il n’a pas encore inscrit un seul but ou passe décisive et le le retour d’Edinson Cavani pourrait le larguer des onze de départ.

En tant que tel, Mills a adressé un avertissement effrayant à Man Utd. Ce faisant, il a souligné ce qui doit être fait pour remédier aux premiers malheurs de Sancho.

“Sancho a besoin de matchs et d’opportunités de jouer sans pression”, a déclaré Mills à Football Insider. « C’est un peu comme la situation de Donny van de Beek. Chaque fois qu’il joue et qu’il n’a pas un jeu magnifique, il est abandonné. C’est beaucoup de pression.

“Vous commencez à essayer de forcer les choses et à faire des choses que vous ne devriez probablement pas faire parce que vous essayez d’impressionner et de rester dans la première équipe.

«Vous essayez trop fort et faites les mauvaises passes et prenez de mauvaises décisions et de mauvaises décisions.

« Il a besoin de la confiance de son manager, qu’il va jouer trois ou quatre matchs et obtenir une course. Ensuite, il s’installera probablement et jouera bien.

« C’est difficile quand on sait qu’on n’a qu’une demi-heure pour impressionner. Vous savez que vous devez être excellent dès le premier coup de sifflet. Vous essayez de battre quatre personnes, vous voulez marquer un triplé. C’est assez difficile à faire.

Solskjaer dénonce Klopp pour le sabotage de Man Utd

Pendant ce temps, Solskjaer a frappé Jurgen Klopp après avoir affirmé que le patron de Liverpool avait influencé leur capacité à gagner des pénalités.

De retour en janvier, Klopp a dénoncé le manque de décisions de pénalité de son équipe qui a joué en leur faveur par rapport à Homme Utd.

Après que Sadio Mane se soit vu refuser un coup franc contre Southampton, Klopp a déclaré: “J’entends maintenant que Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que j’en avais eu en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c’est de ma faute ou comment cela peut arriver.

Les Diables rouges n’ont pas encore écopé de penalty cette saison. Solskjaer a maintenant visé Klopp après avoir affirmé que l’Allemand avait fait une “grande différence” avec les arbitres.

“Nous devons juste espérer obtenir ce que nous méritons”, a déclaré Solskjaer (via le Manchester Evening News). «Nous aurions dû avoir trois stylos lors des deux derniers matchs.

“Il y avait un certain manager qui craignait que nous obtenions des pénalités l’année dernière et après cela, les décisions étaient différentes à donner. J’ai vu une grande différence depuis lors. Laissez le soin aux arbitres et faites les bons appels très bientôt.

