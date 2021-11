Man Utd a déclaré que 50 millions d’euros leur rapporteraient le remplacement de Pogba

Monaco a nommé son prix pour une cible de milieu de terrain de Manchester United et Chelsea, tandis que Euro Paper Talk de jeudi affirme que Xavi veut amener deux nouveaux ailiers à Barcelone – dont un venant de Manchester City.

MOANCO NOM TCHOUAMENI PRIX

Manchester United et Chelsea ont appris qu’il faudra jusqu’à 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling) pour convaincre Monaco de vendre Aurélien Tchouameni.

Les deux clubs de Premier League ont été fortement liés au milieu de terrain talentueux pour certains, avec United, en particulier, pressenti pour signer le joueur de 21 ans.

Son ascension au stade Louis II a été remarquable, avec déjà cinq sélections en équipe de France senior à son actif.

Mais c’est l’explosion de Tchouameni cette saison qui a fait parler de lui qu’il pourrait passer à autre chose, soit en janvier, soit l’été prochain.

Le joueur est devenu un habitué de Didier Deschamps au niveau international et a même été pressenti par le milieu de terrain de United Paul Pogba lui-même pour être la prochaine superstar du milieu de terrain du football français.

L’ironie est que Tchouameni pourrait être l’homme pour remplacer Pogba à Old Trafford.

L’ancienne star de la Juventus est en fin de contrat cet été et semble de plus en plus susceptible de partir en transfert gratuit l’été prochain.

Tchouameni a un autre niveau à franchir

Bien qu’il soit davantage un milieu de terrain à l’esprit défensif, Tchouameni a tellement d’avantages qu’on s’attend à ce qu’il devienne davantage un joueur box-to-box.

Et maintenant, Tuttosport a révélé combien United ou Chelsea devront payer pour avoir leur homme. Pendant ce temps, la Juventus réfléchit à son propre mouvement.

Le rapport affirme que Monaco acceptera « pas moins de 45 à 50 millions d’euros ». Ce chiffre pourrait toutefois s’avérer un problème pour la Juve, avec des fonds pas aussi facilement disponibles en Italie qu’ils le sont dans les meilleures équipes anglaises.

XAVI VISITE LE BARCA SUR DEUX AILIERS

Le nouveau patron de Barcelone, Xavi, a fait de Dani Olmo et Ferran Torres deux de ses principales cibles de transfert. (Mundo Deportivo)

La cible de Liverpool, Man Utd et Tottenham, Marcelo Brozovic, devrait quitter l’Inter en tant qu’agent libre à la fin de la saison, s’il ne signe pas de prolongation de contrat avec l’Inter au cours des deux prochains mois. (La Gazzetta dello Sport)

Dejan Kulusevski a ouvert la porte à Tottenham lorsqu’il a été interrogé sur son avenir à la Juventus. (Calciomercato)

L’ailier de Manchester City Riyad Mahrez pourrait être hors du club dès la prochaine fenêtre de transfert. De nombreuses équipes de haut niveau sont intéressées, notamment Barcelone, le PSG et Newcastle. (footmercato)

Jose Mourinho cherche à frustrer les prétendants de la Premier League, dont Newcastle, en amenant le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey à Rome. (Calciomercato)

Manchester United mène la course pour le défenseur de Séville Jules Kounde. (COMME)

VRAI PRÊT À RAQUER LEICESTER

Le Real Madrid prépare un swoop en janvier pour le milieu de terrain de Leicester Wilfred Ndidi. (Fichajes)

Liverpool serait intéressé à faire bouger la star de Villarreal, Arnaut Danjuma. (Sport)

Les propriétaires de l’Inter Milan, Suning, pourraient subir un très lourd coup financier, car les géants chinois Evergrande ont fait défaut et devraient être déclarés en faillite vendredi. Cela pourrait conduire à déplacer les meilleures stars. (Football Italie)

L’agent de l’ailier de la Real Sociedad, Adnan Januzaj, a confirmé l’intérêt de Napoli pour son client. (Calciomercato)

La Juventus et la Fiorentina ont rejoint Milan dans la course pour signer la starlette de River Plate Julian Alvarez en janvier. (Calciomercato)

La légende barcelonaise Dani Alves ne reviendra pas au Camp Nou pour le moment. (Marque)

PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT D’EURO

Le prêt de l’attaquant Luuk de Jong à Séville devrait être résilié par Barcelone en janvier. (ESPN Football)

Borja Mayoral est sûr à « 98 % » de quitter Rome pour la Fiorentina en janvier, prêté par le Real Madrid. (Football Italie)

Le défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer a révélé qu’il pourrait mettre fin à sa carrière avec les Rossoneri. (Milannews)

Maurizio Sarri veut un milieu de terrain similaire à Ruben Loftus-Cheek de Chelsea pour renforcer la Lazio en janvier. (Il Messaggero)

Villarreal cherche à offrir au milieu de terrain lié à Arsenal Yeremi Pino un contrat à long terme. (radio COPE)

La Juventus pourrait rappeler le milieu de terrain Nicolo Rovella de son prêt à Gênes en janvier. (Calciomercato)

Le milieu de terrain Manu Trigueros a signé un nouveau contrat avec Villarreal pour prolonger son long séjour avec le club. (Football espagnol)

Le défenseur des Red Bulls de New York Kyle Duncan est sur le point de rejoindre l’équipe belge du KV Oostende. (MLSsoccer.com)