Man Utd a déclaré que même une offre de 100 millions de livres sterling ne suffirait pas pour signer l’objectif principal

L’entraîneur de West Ham, Kevin Nolan, a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que les Hammers vendraient le milieu de terrain Declan Rice, même si le club recevait une offre de 100 millions de livres sterling.

La star anglaise a été invitée à rejoindre l’un des soi-disant «quatre grands» depuis plus d’un an, après avoir porté son jeu à un autre niveau avec le club et le pays. Riz était l’une des stars en tant que Marteaux a obtenu une place en Ligue Europa la saison dernière, alors qu’il était également exceptionnel alors que les Trois Lions ont atteint la finale de l’Euro 2020.

Cependant, le joueur de 22 ans ne sera pas bon marché pour que Manchester United attire à Old Trafford.

The Independent a récemment déclaré que Uni avait ravivé leur intérêt pour le joueur, qui est jugé meilleur que Fred et Nemanja Matic.

Mais Nolan est catégorique sur le fait que Rice ne sera pas vendue, même si une méga offre arrive pour ses services.

Il a déclaré au Football Daily Show sur la BBC : « Lorsque vous êtes dans la pièce avec Declan Rice, vous savez que vous êtes dans la pièce avec Declan Rice, mais il ne vous met pas mal à l’aise. Il fait partie de ces enfants qui veulent apprendre, qui veulent s’améliorer, toujours prêts à recevoir des conseils, toujours prêts à essayer de s’améliorer et veulent s’améliorer.

« La chose la plus importante pour moi en tant qu’entraîneur, c’est qu’il m’écoute, il me respecte pour ce que j’ai fait. Mais je pense que ce garçon peut continuer et je pense qu’il a déjà fait plus que moi en termes d’apparitions en Angleterre, en Europe et des choses comme ça.

« Il va continuer à cause de son athlétisme. Il s’entraîne tous les jours, il veut s’entraîner tous les jours, il peut le frapper d’un côté du terrain [to the other] avec son pied droit ou son pied gauche. Il peut courir avec le ballon, il a tout ce que l’on peut souhaiter en tant que footballeur. De plus, il a un bon cerveau de footballeur où il apprend maintenant pour West Ham. Il l’a fait avec l’Angleterre, il apprend maintenant à contrôler les jeux.

«Quand vous le regardez jouer, il semble simplement contrôler tout. Pour moi, il va aller mieux. En lui mettant un prix, je ne le vendrais pas pour 100 millions de livres.

L’Inter renouvelle son intérêt pour le flop de Man Utd

Pendant ce temps, l’Inter montre un regain d’intérêt pour un transfert en janvier pour le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek, selon un rapport.

Les difficultés du Néerlandais se sont poursuivies cette saison, après sa première saison difficile à Old Trafford. Sa carrière à United s’est déroulée sur un flyer avec un premier but en tant que remplaçant. Cependant, il a eu du mal à maintenir un tel élan.

Cependant, les blessures ne se sont pas avérées un problème. Au lieu de cela, Van de Beek n’a pas bénéficié d’une série de matchs et de départs suffisante.

En effet, il n’a joué que 51 minutes ce trimestre. Quarante-cinq d’entre eux sont venus dans un Début de la Ligue des Champions contre les Young Boys mardi.

En tant que tel, des rapports ont affirmé que United mettrait Van de Beek à disposition en janvier pour passer à autre chose.

En fait, il est l’un des sept joueurs que les Red Devils sont censés vouloir décharger. Ils sont par la suite Un accord pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Selon Calciomercato, l’Inter considère Van de Beek comme une signature potentielle en janvier. Le PDG du club, Giuseppe Marotta, envisage un premier transfert de prêt avec clause d’achat.

Les champions de Serie A avaient de l’intérêt en janvier dernier, mais n’ont pas avancé leurs négociations

Néanmoins, ces contacts sont toujours là. En tant que tel, l’Inter n’aurait pas de mal à rouvrir les pourparlers avec les représentants de Van de Beek.

