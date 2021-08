Man Utd a déclaré que Solskjaer échouerait dans Klopp, comparaison avec Tuchel

L’ancien défenseur de Manchester City, Joleon Lescott, pense que Chelsea et Liverpool – et non Manchester United – constitueront la plus grande menace pour les champions en titre dans la course au titre de Premier League.

City, Liverpool et Chelsea ont commencé la nouvelle campagne de manière contrastée. Alors que les deux dernières équipes ont remporté respectivement des victoires 3-0 sur Norwich et Crystal Palace, Ville perdue contre Tottenham. En effet, la pression du début de saison s’est encore accentuée sur les hommes de Pep Guardiola après United bat Leeds 5-1.

Cependant, Lescott suggère que Solskjaer sera dans l’ombre du patron de City Guardiola, de Jurgen Klopp de Liverpool et de Thomas Tuchel de Chelsea. C’est-à-dire jusqu’à ce que le Norvégien apporte enfin un gros trophée à Old Trafford.

Les Red Devils visent à mettre fin à leur attente de neuf ans pour un titre en Premier League. Ils sont devenus gros sur le marché des transferts dans l’espoir de le faire, en signant Jadon Sancho et Raphael Varane.

Mais Lescott se demande s’ils ont un leader sur la ligne de touche qui peut les guider vers la gloire.

“Je ne veux pas que cela sonne comme si je dis que Solskjaer n’est pas un bon manager, mais Guardiola, Klopp et Tuchel se sont avérés être les managers d’élite du jeu en ce moment”, a déclaré Lescott à TEAMtalk lors d’un événement BT Sport.

« Ces trois-là l’ont fait en Europe et ont dominé au niveau national. C’est donc un facteur lorsque vous évaluez les prétendants au titre. Solskjaer est un bon manager, mais il n’a pas prouvé qu’il était là avec les meilleurs en ce moment.

“C’est pourquoi je dis que Chelsea et Liverpool seront les principaux prétendants à Man City dans la course au titre cette saison.”

L’ailier Sancho espère ajouter des buts et des passes décisives pour Solskjaer. Varane, quant à lui, a montré qu’il avait ce qu’il fallait pour gagner après quatre victoires en Ligue des champions au Real Madrid.

Mais Lescott ajoute qu’il ne peut pas voir United organiser une série de victoires cohérente.

Solskjaer fait de Man Utd un outsider pour le titre

“United sera dans le mix après les signatures qu’ils ont faites, car ils ont deux joueurs qui sont parfaits pour la position qu’ils avaient besoin de renforcer”, a ajouté l’expert.

«Ils ont la bonne mentalité, le bon style de jeu, ils ont un bon âge et tout me semble bien dans les signatures qu’ils ont faites. Mais je ne vois toujours pas United comme la principale menace.

«Je ne vois tout simplement pas United gagner 10 matchs d’affilée comme nous l’avons vu à Liverpool et City au cours des dernières saisons. United n’a pas encore prouvé qu’ils auront cette cohérence. Mais ce sont des prétendants.

Malgré leur défaite 1-0 à Tottenham, Lescott suggère que City est toujours favori pour conserver le titre de Premier League.

Il suggère même que le transfert potentiel de Harry Kane de Tottenham pourrait ne pas les pousser à bout.

“City devrait être considéré comme un favori”, a ajouté l’ancien défenseur. « Une équipe qui remporte la ligue avec autant d’écart que la saison dernière devrait être considérée comme la favorite pour la conserver, mais je ne pense pas que ce sera la même chose pour eux cette année.

«Liverpool récupère ses joueurs et le retour d’Anfield en tant que forteresse sera énorme pour eux. Ce n’était pas pareil sans les fans et ce sera un plus pour eux plus que pour les autres équipes.

«Pour moi, Chelsea représente la plus grande menace pour City. Signer (Romelu) Lukaku est énorme pour eux. Il n’est pas seulement un attaquant, mais il convient également parfaitement à leur façon de jouer.

“Chelsea et Liverpool seront toujours forts quoi qu’il arrive, donc City aura un gros combat entre les mains même s’ils obtiennent Kane.”

