Man Utd a déclaré qu’une offre de 43 millions de livres sterling serait suffisante pour décrocher une star à indice d’octane élevé

in

Manchester United aurait été informé qu’une offre de 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling) serait suffisante pour décrocher un objectif de premier plan au milieu de terrain cet été.

La star de l’Atlético Madrid Saul Niguez est fortement lié aux deux Uni et Liverpool, bien que les Diables rouges semblent avoir émergé comme les favoris pour sa signature ces dernières semaines. Et leurs espoirs ont été relâchés, à en juger par un rapport de l’Espagne lundi.

Sport affirme que la sortie de Saul à l’Atletico est très proche et qu’un passage en Premier League est presque inévitable.

Le point de vente espagnol déclare également que United a poussé à faire atterrir le joueur de 26 ans dans le passé. Cependant, à l’époque, l’Atletico demandait l’activation de la clause libératoire de 150 millions d’euros de Saul.

Mais maintenant, Sport rapporte que les représentants du joueur leur ont dit que 43 millions de livres sterling suffisaient pour garantir un transfert.

C’est une descente massive par rapport aux champions en titre de la Liga, compte tenu de sa valeur précédente. Cependant, Saul n’a pas toujours été le premier choix la saison dernière, d’où son envie de passer à autre chose.

43 millions de livres sterling pour un joueur du pedigree et de l’âge de Saul semblent être une bonne affaire. Il est réputé pour sa capacité à jouer à différents tempos, en fonction du plan de match de certains jeux. Mais à son meilleur, il est une force dynamique et à indice d’octane élevé qui donnera à United plus de dynamisme depuis sa salle des machines.

Ole Gunnar Solskjaer a jusqu’à présent amélioré son attaque sous la forme de Jadon Sancho, tandis que Raphaël Varane a accepté de quitter le Real Madrid pour renforcer la défense.

Cependant, le milieu de terrain reste un domaine nécessitant une mise à niveau potentielle. Ce besoin ne ferait qu’augmenter si Paul Pogba décidait de partir et que Donny van de Beek était également déchargé.

L’arrivée de Saul donnerait à Solskjaer un autre joueur avec une vaste expérience de la Ligue des champions et un savoir-faire gagnant.

Analyser les performances de chaque vainqueur du Community Shield en Premier League…

Unis surveillant l’Inter star

Pendant ce temps, United et Liverpool surveillent la situation du milieu de terrain de l’Inter Milan Nicolo Barella, selon un rapport en Italie.

Barella était une partie importante de l’équipe italienne qui a remporté l’Euro 2020. Elle a clôturé une année mémorable pour le Sarde, qui a également remporté la Serie A avec l’Inter. Mais son club est en crise financière et cela met en doute l’avenir de plusieurs de ses joueurs.

Ils ont déjà sacrifié Achraf Hakimi au PSG et doivent faire une autre vente importante pour remettre leurs finances sur les rails. Barella fait partie de ceux qu’ils préféreraient garder, mais le fait qu’il ait beaucoup d’admirateurs pourrait leur donner quelque chose à considérer.

Selon Calciomercato, l’Inter n’est actuellement pas trop préoccupé par l’avenir de l’ancienne star de Cagliari. Ils l’ont sous contrat jusqu’en 2024 et sont prêts à prolonger cet accord, avec une augmentation de salaire, lorsque cela sera possible. En fait, des pourparlers préliminaires sont en cours.

Mais dans le fond, plusieurs clubs gardent un œil sur le joueur de 24 ans. Le rapport affirme que Liverpool et Manchester United sont des admirateurs de Barella.

Liverpool est un prétendant potentiel pour Barella depuis un certain temps, mais les rapports précédents ont minimisé leurs chances. Il pourrait cependant encore avoir une chance de faire un transfert.

United, en particulier, devrait faire un pas s’il vend Paul Pogba, qui est dans la dernière année de son contrat. Saul Niguez est un remplaçant possible, mais Barella pourrait également être dans leurs esprits.

LIRE LA SUITE: La star de Man Utd manquera le camp d’entraînement en Écosse en raison des effets de Covid-19