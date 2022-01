Man Utd a dit de dépenser une « fortune » pour Declan Rice au milieu d’une énorme comparaison

Une ancienne star de Man Utd a dit aux Red Devils de tout faire en dépensant une « fortune » pour une star du milieu de terrain.

Man Utd occupe la septième place de la Premier League après 19 matches. Ils ont quatre points de retard sur les places de la Ligue des champions, la quatrième place étant actuellement occupée par Arsenal.

Man Utd a enregistré cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues après l’arrivée de Ralf Rangnick fin novembre.

Ils ont battu Crystal Palace et Burnley sans atteindre la vitesse supérieure, avant de perdre contre les Wolves la dernière fois.

L’équipe de Bruno Lage a gagné 1-0 à Old Trafford grâce au but bien marqué de Joao Moutinho à la 82e minute.

Depuis, des questions ont surgi sur la capacité des joueurs de Man Utd à s’adapter aux méthodes de Rangnick, ce qui implique une presse haute et un style intense.

Le club de Manchester a maintenant été invité à faire une déclaration en signant un milieu de terrain de haut niveau plus tard cette année. Il pouvait aussi parfaitement s’adapter à leur système.

L’ancien défenseur Paul Parker, qui a disputé 131 apparitions pour United entre 1991 et 1996, a déclaré (via le Daily Mail) : « Si vous vouliez dépenser une fortune pour un milieu de terrain, allez chercher Declan Rice.

« Declan est le meilleur milieu de terrain central du pays.

« Si Manchester City veut payer 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, si quelqu’un veut que vous payiez 160 millions de livres sterling [for Rice], alors tu dois le payer parce que Grealish ne valait pas 100 millions de livres. [City] ont mis une marque maintenant.

Parker a également fait une grande comparaison entre trois légendes de United. « Rice est le joueur le plus proche que United puisse avoir, qui, selon vous, est : « non, c’est Bryan Robson, non, c’est Roy Keane, non, c’est Paul Ince. » C’est parce qu’il veut tout faire », a ajouté Parker.

« C’est l’un de ces joueurs qui… veut être partout dans le parc pour essayer de tout contrôler. »

Nouveau favori dans la chasse aux managers de Man Utd

Pendant ce temps, le patron de l’Ajax, Erik ten Hag, serait le nouveau concurrent de premier plan pour succéder à Rangnick à la fin de la saison.

Rangnick, 63 ans, commencera un séjour de deux ans en tant que consultant de club une fois son mandat de manager terminé en juin.

Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain avait été le favori pour le placer. L’Argentin a déjà de l’expérience en Angleterre grâce à son passage à Tottenham.

Mais le Times prétend ten Hag est désormais la première cible de United. Le Néerlandais est sans doute l’un des meilleurs managers du football européen. Il a remporté deux titres d’Eredivisie depuis sa prise de fonction en décembre 2017.

Son style de jeu est également un atout majeur pour United et ferait certainement aimer les fans.

