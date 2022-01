Man Utd a dit de laisser Martial partir avant que la situation à Old Trafford «devienne moche»

Manchester United a été invité à laisser Anthony Martial partir « à tout prix » en janvier avant que la situation « devienne moche ».

Le patron par intérim de United, Ralf Rangnick, a révélé plus tôt cette semaine que Martial avait demandé à quitter Old Trafford. De plus, l’entraîneur allemand « comprend » le désir de l’attaquant de partir, mais il a insisté sur le fait que tout transfert doit être bon pour le club.

Pourparlers entre les deux la semaine dernière a abouti à ce que Rangnick accepte que le temps de Martial semble être écoulé. Mais il a précisé qu’aucune offre formelle n’avait encore été faite par aucun club, malgré l’intérêt de Séville.

Sky Sports affirme que la préférence du joueur est de rejoindre Séville en prêt, mais Barcelone et la Juventus sont également intéressés.

Rangnick reste cependant prudent quant à l’approbation d’un transfert pour le joueur de 26 ans.

« Il m’a expliqué qu’il était à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu’il pense que c’est le bon moment pour changer, pour aller ailleurs », a déclaré Rangnick.

«Je pense que d’une manière c’est compréhensible, je pourrais suivre ses pensées. Mais, d’un autre côté, il est également important de voir la situation du club ; nous avons des temps Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons toujours de grandes ambitions et voulons avoir le plus de succès possible. »

Mais l’ancien attaquant de West Ham et du Celtic Frank McAvennie pense que Rangnick devrait lâcher Martial, quel qu’en soit le coût.

« Il n’a jamais fait autant, n’est-ce pas ? McAvennie a déclaré Football Insider.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui ne veulent pas être là »

« Il me semble qu’il a connu une très bonne saison à ses débuts là-bas, mais c’était il y a quatre ou cinq ans maintenant.

« Depuis lors, il n’a pratiquement pas mis le feu au monde. J’imagine qu’il touche un salaire énorme et nous savons tous qu’il a coûté un bon montant.

« C’est bien si vous contribuez chaque semaine et marquez des buts. Martial ne fait pas ça et ne l’a pas fait depuis longtemps.

« Si une offre arrivait, je le laisserais partir, à tout prix. À un niveau de base, vous ne pouvez pas avoir de joueurs qui ne veulent pas être là.

«C’est une recette pour le désastre. Des situations comme celle-ci peuvent rapidement devenir laides et ils ne voudront pas que cela se produise.

« Martial gagne beaucoup d’argent, il veut partir, il ne joue pas, il est probablement contrarié, vous devez le laisser partir. »

LIRE LA SUITE: ‘J’en suis sûr’ – L’agent de Ronaldo répond en tant qu’attaquant lié au choc de la sortie de Man Utd