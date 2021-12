Man Utd a dit qu’ils devaient perturber l’accord de Liverpool pour les talents générationnels

Manchester United a été averti qu’il aurait du mal à concourir s’il ne signait pas Jude Bellingham, que Liverpool est sur le point d’acheter.

Ralf Rangnick aurait a identifié le milieu de terrain de United comme la zone ayant le plus besoin d’une attention urgente. L’Allemand a choisi Kalvin Phillips, Amadou Haidara et Jude Bellingham en disant aux patrons des Red Devils qui commencer à repérer.

À seulement 18 ans, Bellingham est déjà l’une des propriétés les plus en vogue du football européen. Le Borussia Dortmund a précédemment indiqué que toute offre pour l’Anglais devrait contenir neuf chiffres.

Néanmoins, Liverpool a noué des liens persistants avec la superstar anglaise. Les Rouges ont gardé leur poudre relativement sèche dans les fenêtres récentes. Cela pourrait être dans le but de dépenser de l’argent avec style en 2022 et au-delà.

Le milieu de terrain de Liverpool est tout ce que Jurgen Klopp pourrait souhaiter et plus encore. Cependant, Thiago Alcantara, James Milner et Jordan Henderson sont tous du mauvais côté des 30.

Bellingham serait une signature de rêve pour les Reds, et le Daily Mail écrit que les côtés de Klopp sont «sur la sellette» pour sa signature.

Cependant, l’ancien ailier de Liverpool, Steve McManaman, a lancé un avertissement à United si ses rivaux achèvent un mouvement à succès.

McManaman a affirmé que United « avait besoin » d’un joueur du calibre de Bellingham pour élever le niveau de son milieu de terrain. Ce faisant, il a également sélectionné trois stars des Diables rouges qui pourraient bientôt être en route.

Man Utd a besoin d’un type Bellingham

« Il (Bellingham) a tous les attributs pour être une superstar », a déclaré McManaman (via le Daily Mail).

« Quand vous regardez à travers les équipes et les côtés qui pourraient l’acheter, Manchester United aurait besoin de ce type de joueur en tant que milieu de terrain central. Manchester City, avec Rodri, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, pas tellement.

« Liverpool a Jordan Henderson, Thiago, Fabinho. Bien sûr, ce serait une excellente signature, c’est un grand joueur, mais si Liverpool a besoin de lui maintenant, c’est une autre chose.

« Henderson se dirige vers la fin de sa carrière. James Milner aussi. Donc Liverpool pourrait toujours prendre un autre milieu de terrain central mais c’est très encombré là-dedans.

« Georginio Wijnaldum a quitté le club cet été et les gens ont dit qu’ils devaient le remplacer, mais ils ne l’ont pas fait. Mais que les gens passent à autre chose et que Jürgen fasse venir Jude, c’est autre chose.

« [Man] City pourrait l’accueillir, mais ils ont une pléthore de grands joueurs et il pourrait ne pas jouer.

«Je pense que United a besoin d’un milieu de terrain central de cet acabit (de Bellingham). Nemanja Matic et Juan Mata arrivent à la fin de leur carrière et Paul Pogba pourrait partir.

« Donc, s’il y a une équipe qui a besoin d’un joueur comme Jude Bellingham, c’est Manchester United. »

Une évaluation douteuse laisse Man Utd les mains vides

Pendant ce temps, Manchester United n’a pas encore reçu d’approche sérieuse de la part d’un club concernant la signature d’Anthony Martial après avoir fixé un prix demandé improbable pour l’attaquant.

L’agent de l’attaquant français a rendu public la semaine dernière le souhait de son client de partir en janvier à la recherche d’un football régulier en équipe première. Cependant, ESPN affirme qu’aucun club n’a encore demandé à United au sujet des services de Martial.

Une préoccupation majeure pour United dans sa tentative de décharger le joueur est le fait qu’il reste sous contrat jusqu’en 2024, alors que son salaire élevé crée également un problème.

Le rapport ajoute que même si United est prêt à négocier une vente, ce ne sera qu’à ses conditions. Il y a aussi la possibilité d’un prêt, mais les Diables rouges ne sont pas non plus prêts à subventionner une partie du salaire de Martial.

Le Mirror indique également que United a fixé un prix de 30 millions de livres sterling sur l’avant. C’est 6 millions de livres de moins que les 36 millions de livres initiaux qu’ils avaient initialement crachés à Monaco en 2016 pour la cible de Tottenham, Arsenal et Newcastle.

Mais si aucun club ne montre un intérêt significatif, Martial risque d’être gelé par le patron par intérim Ralf Rangnick.

