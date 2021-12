Man Utd a expliqué comment signer la machine à but Haaland qui «peut partir»

Le chef du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a admis que l’attaquant superstar Erling Haaland serait autorisé à quitter le club si certaines « conditions » étaient remplies.

Haaland, 21 ans, est actuellement le plus gros tirage du football européen. L’international norvégien est la machine à buts proverbiale et est surveillé par la plupart des plus grands clubs. Après avoir montré ses prouesses avec le club norvégien de Molde, il a rejoint le RB Salzburg en août 2018.

Et c’est avec la formation autrichienne que sa carrière a vraiment commencé à décoller. L’attaquant talentueux a marqué 28 buts en 22 apparitions dans toutes les compétitions pour Die Roten Bullen au cours de la première moitié de 2019-2020.

Ce retour a alerté les gros frappeurs, avec des liens avec plusieurs grands clubs. Mais c’est Dortmund qui a réussi à le décrocher pour un montant annoncé de seulement 20 millions d’euros.

Cette somme est désormais une fraction de ce que le BVB recevra si un club choisit d’acheter l’as scandinave. Chelsea, Liverpool et les deux clubs de Manchester sont liés.

On pensait que le Real Madrid menait la chasse jusqu’à ce qu’un rapport suggère le mois dernier ils s’étaient exclus. Il quittera inévitablement la formation de Bundesliga à un moment donné de sa carrière.

Et Zorc est ouvert à la sortie de la starlette tant que tout prétendant potentiel répond aux exigences.

« Le fait est qu’il a un contrat. Mais c’est aussi un fait, et ce n’est un secret pour personne, qu’il peut quitter le club sous certaines conditions », a-t-il déclaré au média allemand Sport1, selon The Mirror.

« Erling et le club traitent le problème de manière très professionnelle. On verra comment les choses avancent.

« Il n’y a, malgré la pandémie, aucun besoin économique de le vendre. C’est aussi un fait. Nous allons nous asseoir et voir comment se déroulent les pourparlers.

United espère que Rangnick pourra influencer la décision de Haaland

On pense que United est en tête de la file d’attente pour signer Haaland. Mais, avec le choix parmi les meilleurs d’Europe, il est possible de débattre s’il opterait pour les Diables rouges à l’heure actuelle.

Il y a une incertitude sur la direction des géants du nord-ouest, avec Ralf Rangnick maintenant en place en tant que responsable intérimaire. Mais cela peut jouer à l’avantage du club dans toute poursuite pour Haaland.

L’effet Ralf Rangnick ? Comment les quatre meilleures chances de Man Utd évoluent sous le tacticien allemand

Il entretient une relation étroite avec le père du joueur, l’ancienne star de Leeds United, Alf-Inge Haaland. Et l’Allemand était également directeur sportif du RB Salzbourg tandis que Haaland prenait de l’importance.

Cependant, le joueur de 63 ans a récemment minimisé les liens de United avec le jeune.

« Je sais quel genre de joueur il est – le monde entier a réalisé à quel point le joueur est bon », a-t-il déclaré. « Les joueurs offensifs que nous avons ici, nous avons tellement de meilleurs joueurs dans le département offensif que nous n’avons pas besoin de parler d’un autre joueur. »

L’as né à Leeds est sous contrat à Dortmund jusqu’en 2024, avec une clause libératoire de 75 millions de livres sterling.

LIRE LA SUITE: Gerrard exhorté à contrecarrer le plan de transfert de Liverpool et Man Utd avec une grande intervention de Villa