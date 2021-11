Man Utd a expliqué la seule raison pour laquelle Declan Rice snoberait le changement d’été

Manchester United a été informé que la seule façon pour la cible du milieu de terrain Declan Rice de signer un nouvel accord à West Ham est de se qualifier pour la Ligue des champions.

S’adressant exclusivement à Football Insider, l’ancien attaquant d’Aston Villa et de l’Angleterre, Gabby Agbonlahor, a affirmé que les Hammers avaient leurs meilleures chances de se classer parmi les quatre premiers cette saison. Ils ont actuellement trois points d’avance sur Man United, cinquième, après avoir battu Villa 4-1 le week-end dernier.

Étoile d’Angleterre Riz jouera un rôle clé à cet égard, bien que Claret et Hugh aient récemment rapporté que West Ham avait interrompu les négociations de nouveaux contrats avec le joueur jusqu’à la fin de la campagne.

United est depuis longtemps lié au joueur de 22 ans, avec Paul Pogba devrait passer l’été prochain. Manchester City est également des admirateurs connus, bien qu’il soit peu probable qu’ils déboursent plus de 80 millions de livres sterling pour un autre milieu de terrain anglais – ayant déjà dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish.

S’adressant à Football Insider : « Il va adorer là-bas.

«Pour moi, c’est une situation similaire à Jack Grealish. Aime le club, aime y jouer et aime son football. Mais si vous n’entrez pas en Ligue des champions, il va partir. West Ham devra le vendre au cours des deux prochaines saisons.

« Il ne voudra pas jouer en Ligue Europa. Il voudra participer aux compétitions des grands garçons avec des joueurs comme Man City, Chelsea et Liverpool.

« Il commence pour l’Angleterre, c’est un milieu de terrain de classe mondiale. West Ham a maintenant une saison pour entrer dans le top quatre pour le garder. Si West Ham n’entre pas dans le top quatre cette saison, Declan Rice voudra probablement passer à des choses plus importantes.

Le riz pourrait s’en aller

«C’est dommage parce qu’il convient à cette équipe, il aime son football. Mais je ne le vois pas signer un nouveau contrat à moins qu’il ne soit en Ligue des champions.

« Ils pourraient le faire cette saison. West Ham se porte bien, ils devraient se croire.

«Ils sont probablement la quatrième meilleure équipe de la ligue en forme actuelle.

« Ils ont flirté avec la quatrième place et je pense qu’il est temps, en tant que club avec l’équipe qu’ils ont, ils doivent chercher à entrer dans le top quatre parce que c’est la meilleure chance qu’ils auront. »

