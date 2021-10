Man Utd a fixé le prix d’aubaine de Lingard alors que l’horloge avance sur les espoirs de nouvel accord

Le milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, pourrait quitter le club pour seulement 15 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert de janvier, s’il n’accepte pas un nouveau contrat d’ici là.

L’accord actuel de l’international anglais expire cet été et le diables Rouges ont fait une offre améliorée pour qu’il reste à Old Trafford. En effet, The Sun affirme que le joueur de 28 ans s’est vu offrir 135 000 £ par semaine pour rester sur place.

Cependant, Lingard n’a pas encore accepté la proposition, car il veut des assurances sur le temps de jeu qu’il aura à l’avenir.

Le milieu de terrain offensif n’a disputé que trois matches de Premier League jusqu’à présent cette campagne. Aucun de ces matchs n’a été commencé, bien qu’il ait souvent impressionné sur le banc.

Lingard a marqué deux fois lors de ses trois matchs en tant que remplaçant et espère obtenir un run régulier dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer après la pause internationale.

Mais avec une concurrence féroce pour les places à Old Trafford, Lingard devrait faire face à une grande décision en janvier.

Le Sun ajoute que United envisagerait des offres de seulement 15 millions de livres sterling pour le milieu de terrain. En effet, ils préféreraient encaisser plutôt que de le perdre pour rien l’été prochain.

Coupe du monde incontournable pour Lingard

Lingard a déjà ouvertement admis qu’il chercherait ailleurs une action régulière, si elle ne venait pas à Old Trafford. Son objectif principal est d’être dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Il a déclaré: « Évidemment, la Coupe du monde est loin, mais vous avez besoin d’un football régulier. J’étais si proche d’aller à l’Euro. Je pense que cela joue un rôle énorme et c’est un facteur important.

« Si vous jouez plus de 20 ou 25 matchs, vous savez que vous frappez à la porte. Je ne fais pas de mal pour le moment – ​​si je continue à bien performer, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver alors je garde confiance en moi et quand j’ai du temps sur le terrain, je dois continuer à faire ce que je fais.

« Vous voulez commencer des jeux. Quand je suis sous-marin, je suis toujours prêt à jouer. C’est une de ces choses que je vis en ce moment. Mais je pense que sur les performances récentes, j’espère que nous verrons un changement dans les prochaines semaines.

West Ham, où Lingard a excellé en prêt la saison dernière, serait le favori pour sa signature. Toutefois. Newcastle est maintenant devenue une destination probable après leur nouvelle richesse.

