Man Utd a fixé un prix demandé à Martial douteux malgré le manque d’intérêt pour l’attaquant

Manchester United n’a pas encore reçu d’approche sérieuse de la part d’aucun club concernant la signature d’Anthony Martial après avoir fixé un prix demandé improbable pour l’attaquant.

L’agent de l’attaquant français a rendu public la semaine dernière le souhait de son client de partir en janvier à la recherche d’un football régulier en équipe première. Cependant, ESPN affirme qu’aucun club n’a encore demandé à United au sujet de Martial prestations de service.

Une préoccupation majeure pour United dans sa tentative de décharger le joueur est le fait qu’il reste sous contrat jusqu’en 2024, alors que son salaire élevé crée également un problème.

Le rapport ajoute que même si United est prêt à négocier une vente, ce ne sera qu’à ses conditions. Il y a aussi la possibilité d’un prêt, mais les Diables rouges ne sont pas non plus prêts à subventionner une partie du salaire de Martial.

Le Mirror indique également que United a fixé un prix de 30 millions de livres sterling sur l’avant. C’est 6 millions de livres de moins que les 36 millions de livres initiaux qu’ils avaient initialement crachés à Monaco en 2016 pour la cible de Tottenham, Arsenal et Newcastle.

Mais si aucun club ne montre un intérêt significatif, Martial risque d’être gelé par le patron par intérim Ralf Rangnick.

L’Allemand a déjà clairement indiqué qu’il ne travaillerait qu’avec des joueurs qui souhaitent jouer pour le club.

« Les joueurs doivent vouloir rester et jouer pour le club », a déclaré l’ancien entraîneur du RB Leipzig.

« Pour un grand club comme Manchester United, si un joueur ne veut pas jouer pour un club comme Manchester United, même à long terme, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d’avis.

« C’est un club tellement massif (avec) un soutien aussi fantastique, je ne pense pas que quiconque dans le club devrait alors essayer de convaincre le joueur de rester. »

Martial a fait 10 apparitions jusqu’à présent cette saison, marquant une seule fois. Cependant, il doit figurer sous Rangnick en raison d’une blessure au genou.

Man Utd passe à l’action pour l’homme de Milan

Pendant ce temps, Man Utd serait « en train de bouger de manière décisive » alors qu’il cherche à faire venir une star de première classe, mais reste derrière un rival anglais dans la recherche de ses services.

Nous pourrions voir une équipe de Man Utd très différente d’ici la fin de la fenêtre de transfert de janvier. Plusieurs joueurs se rapprochent de la porte de sortie, dont Anthony Martial et Jesse Lingard.

Martial, 26 ans, souhaite avoir du temps de jeu régulier ailleurs. Suite à un aveu révélateur de son agent, le Français suscite l’intérêt de l’Atletico et de la Juventus.

Lingard, quant à lui, refuse de signer un nouveau contrat alors qu’il continue de passer du temps sur le banc. Son mandat actuel expirant en juin, une sortie hivernale d’Old Trafford semble probable.

Newcastle est le principal prétendant de l’international anglais dans l’état actuel des choses.

Sur le front plus excitant des nouveaux arrivants, Man Utd pourrait conclure des transactions impressionnantes. Ils chassent l’arrière droit de l’Atletico Kieran Trippier et Frenkie de Jong de Barcelone.

Kessie une cible majeure de Rangnick

Les Diables rouges espèrent également capturer la star de l’AC Milan Franck Kessie. L’Ivoirien, considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain centraux d’Italie, est sur le point de quitter Milan.

Son contrat expire cet été et Milan n’a pas encore trouvé de prolongation.

Sport Witness, citant le journaliste italien Rudy Galetti, fournit une grande nouvelle mise à jour. Ils affirment que Man Utd « bouge de manière décisive » pour amener Kessie à Old Trafford.

Le joueur de 24 ans pourrait être signé en remplacement de Paul Pogba, qui se rapproche lui-même d’un transfert gratuit l’année prochaine.

Cependant, United fait face à la concurrence pour Kessie, à la fois sur le continent et en Angleterre. Le Paris Saint-Germain et Tottenham ont « une longueur d’avance » dans la course aux transferts.

En effet, ils ont déjà déposé des offres d’une valeur de 10 millions d’euros par an à l’agent de la star.

