Man Utd a laissé transpirer alors que la star clé prend une grande décision sur son avenir

Un joueur clé de Man Utd aurait fait un gros appel sur son avenir qui pourrait fonctionner contre les Red Devils en 2022.

Le club de Manchester poursuit dimanche sa campagne de Premier League en accueillant Liverpool à Old Trafford. L’affrontement pourrait être important pour décider où le titre finira en mai.

Cela montrera également de quoi sont faits les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer. Ils ont été battus 4-2 par Leicester City lors de leur dernière sortie nationale. Une victoire en Ligue des champions contre l’Atalanta a suivi, bien que Man Utd ait été moins que convaincant dans ce match.

Liverpool est très confiant après avoir battu Norwich City et vaincu l’Atletico Madrid lors de ses deux derniers matches.

Solskjaer s’appuiera sur un certain nombre de ses joueurs les plus expérimentés pour remporter la victoire. Cependant, l’un d’eux pourrait être distrait avant le coup d’envoi alors que les rumeurs sur son avenir se poursuivent.

Le point de vente espagnol AS (via 90Min) rapporte que Paul Pogba a décidé de reporter les négociations contractuelles avec le club.

Bien que des progrès aient été réalisés, le Français ne souhaite pas que les discussions reprennent avant le printemps. Son agent, Mino Raiola, a informé Man Utd de la décision.

Pogba envisage ses options et pense qu’une offre importante pourrait venir d’ailleurs. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et l’ancien club de la Juventus seraient tous intéressés.

Le joueur de 28 ans est en fin de contrat en juin. Cela signifie que l’un des géants de la Ligue des champions pourrait finaliser un accord précontractuel avec lui dès janvier.

La détermination de reporter les pourparlers d’extension pourrait être une tactique de négociation. Pogba pourrait avoir la chance de comparer l’offre salariale de Man Utd avec celle du Real, du PSG ou de la Juve.

Le rapport affirme également que Pogba s’inquiète de sa position dans l’équipe. Il a récemment été utilisé sur l’aile gauche en raison des options d’attaque gonflées de Solskjaer. La star est rarement jouée au milieu de terrain central, son poste de prédilection, car il peut y être découvert défensivement.

Tout prétendant potentiel lui donnerait sans aucun doute la chance de jouer où il veut. Pogba est l’un des plus grands noms du football et était autrefois le joueur le plus cher de l’histoire.

Man Utd l’a signé de la Juve en août 2016 pour un record de 89 millions de livres sterling.

Trois clubs en lice pour signer Paul Pogba de Man Utd

Le milieu de terrain de Man Utd fait l’éloge des talents émergents

Pendant ce temps, Nemanja Matic a fait l’éloge de l’ailier adolescent Anthony Elanga. Le jeune a fait ses débuts à United contre Leicester en Premier League la saison dernière et a joué 90 minutes le dernier jour contre les Wolves.

Solskjaer s’est également tourné vers Elanga en pré-saison, mais après les arrivées estivales de Jadon Sancho et les options offensives de Cristiano Ronaldo United ont été gonflées.

Elanga a joué dans la division Premier League Two ce trimestre. Il a inscrit quatre buts et une passe décisive en quatre apparitions.

Matic ne pense pas qu’il faudra longtemps avant qu’Elanga entre dans les onze premiers de Solskjaer.

«Je suis toujours heureux d’aider les joueurs quand ce sont de bons gars qui veulent s’améliorer, ils veulent écouter et apprendre. Anthony est l’un des jeunes joueurs qui respecte les joueurs plus âgés que lui et les joueurs qui ont plus d’expérience », a déclaré le joueur de 33 ans.

«Je suis donc très heureux de la façon dont il s’améliore et de la façon dont il s’entraîne et joue dans les matchs.

« Je pense donc qu’il est un joueur très important pour nous, à l’avenir, comme je le vois dans le premier XI dans les prochaines saisons à venir. »

LIRE LA SUITE: Le chef du club envoie à Man Utd et à Chelsea un nouvel avertissement sur l’objectif principal de l’été