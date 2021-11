Man Utd a mis en garde alors qu’un agent révèle le véritable coût du transfert d’Erling Haaland

L’agent de Toni Kroos estime que le coût réel de la signature de la sensation de buteur Erling Haaland pourrait atteindre 300 millions d’euros.

Le Borussia Dortmund est confiant de pouvoir garder l’attaquant norvégien malgré l’intérêt des plus grands clubs européens. Chelsea semblait conclure un accord pour le joueur de 21 ans cet été, mais le prix à payer sur sa tête aurait rebuté les Blues.

Au lieu de cela, ils ont dépensé 97,5 millions de livres sterling pour un accord visant à ramener Romelu Lukaku à Stamford Bridge.

On pense également que Manchester United et Manchester City surveillent la situation. Le Real Madrid a également plus qu’un intérêt passager pour l’ancienne star du RB Salzbourg, tandis que le Bayern Munich dit qu’il est hors de sa fourchette de prix.

Le BVB insiste cependant sur le fait qu’ils voient toujours Haaland avec eux la saison prochaine. Et Le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré avoir récemment rencontré son homologue Hans-Joachim Watzke.

« J’ai récemment pris un expresso avec mon ex-collègue Aki Watzke à Munich », a écrit Rummenigge dans sa chronique BILD.

« Il m’a dit qu’il était très optimiste que Haaland jouerait toujours pour le Borussia Dortmund la saison prochaine. »

Cependant, de nombreux rapports suggèrent que Haaland détient une clause de libération dans son accord qui sera activée l’été prochain.

Clause de rachat de Haaland

La clause de rachat, négociée par son agent Mino Raiola, se situe entre 63 et 68 millions de livres sterling. Mais l’attaquant de 13 buts vaut beaucoup plus que son rachat, et si Haaland veut vraiment sortir l’été prochain, alors une vente aux enchères est ce que BVB recherchera.

Interrogé sur le coût réel de tout accord pour Haaland, le représentant de Kroos, Volker Struth, s’est entretenu avec BILD, via AS.

« Haaland a une clause libératoire. L’ensemble du package avec un salaire de cinq ans et une commission pour l’agent sera probablement d’environ 250 à 300 millions d’euros.

« Même si le Bayern Munich avait l’argent, il ne le ferait pas. L’enfer éclaterait si un joueur en Allemagne gagnait 50 millions d’euros.

