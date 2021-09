Man Utd a parlé d’une star parfaite pour remédier à ce qu’ils ont « raté depuis des années »

in

L’ancien capitaine de Man Utd, Ashley Young, a parlé aux Diables rouges de l’homme parfait pour combler le vide laissé par une icône du club en 2018.

Malgré la signature de Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, Homme Utd possèdent toujours une partie de leur équipe qui fait l’objet de fréquentes critiques. Le milieu de terrain central est devenu un foyer de débat, avec Fred en particulier, faisant l’objet de vives critiques de la part d’un éventail d’experts.

Roy Keane a suggéré que le faible milieu de terrain de son ancien club serait ce qui leur coûtera le titre cette saison. Et son ancien capitaine Young est allé plus loin.

S’adressant à BBC Radio Five Live (via Goal), le vétéran de Watford a insisté sur le fait que Man Utd n’avait jamais correctement remplacé Michael Carrick.

Le milieu de terrain chic a formé le fondement du milieu de terrain de Man Utd pendant plus d’une décennie après le départ de Keane. Young pense qu’aucune des options actuelles d’Ole Gunnar Solskjaer n’est capable d’avoir l’impact de Carrick, bien que le PSG Marco Verratti pourrait.

L’Italien de 28 ans a été superbe dans la salle des machines alors que le PSG a coulé Man City 2-0 mardi soir. De l’avis de Young, Verratti serait une signature “incroyable” pour Man Utd.

« Le type Michael Carrick a disparu depuis des années. Ils ne sont pas sortis et ont remplacé Michael Carrick.

« Ne vous méprenez pas, Fred et McTominay sont de bons joueurs, mais je ne pense pas qu’il y ait un Michael Carrick dans les parages.

«Je regardais le match PSG contre City hier et je pense que Marco Verratti est le plus proche et personne n’est sorti pour tester l’eau pour essayer de le signer. Je pense qu’il serait une signature incroyable pour Manchester United.

Young a ensuite tourné son attention vers Paul Pogba. Le Français a été déployé principalement sur le flanc gauche ces derniers temps, ce avec quoi Young pense que Solskjaer “manque un tour”.

«Je pense que (United) manque un tour au centre du milieu de terrain. Je pense que Paul doit jouer là-bas », a ajouté Young. « Le week-end, il jouait vers la gauche, je ne pense pas que ce soit la meilleure position de Paul.

«Je pense qu’il veut contrôler le jeu et qu’il veut dicter. C’est un joueur qui peut trouver des passes, comme Carrick le faisait avant.

Koeman au bord du gouffre à Barcelone, qui le remplacera ?



Man Utd boosté dans la chasse au successeur de Pogba

Pendant ce temps, l’AC Milan prévoit d’intégrer le prêteur bordelais Yacine Adli dans sa première équipe en tant que successeur idéal de Manchester United cible Franck Kessie, selon un rapport.

Kessie deviendra, dans l’état actuel des choses, un joueur autonome de haut niveau à la fin de la saison en cours. Il est entré dans la dernière année de son contrat à Milan, mais a peu progressé sur une prolongation.

Man Utd, Liverpool et Tottenham auraient tous un intérêt à Kessie. Selon la Gazzetta dello Sport (via Sport Witness), les Diables rouges souhaitent que l’international ivoirien soit le successeur de Paul Pogba.

Milan aurait offert à son milieu de terrain de 24 ans un nouveau contrat de cinq ans d’une valeur de 6,5 millions d’euros par saison. Cependant, Kessie et ses représentants veulent 8 millions d’euros (6,9 millions de livres sterling).

La Gazzetta dello Sport ajoute qu’il est peu probable que les deux parties comblent l’écart avec un nouvel accord.

Adli, quant à lui, a trois ans de moins que Kessie. Le Français a rejoint Milan cet été en provenance de Bordeaux, mais est retourné dans son pays d’origine en prêt pour la saison.

LIRE LA SUITE: Un «résultat positif» se termine sur l’avenir de Kalvin Phillips alors que Bielsa parle des liens avec Man Utd