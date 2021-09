Man Utd a porté un coup alors que la cible du milieu de terrain accepte un nouvel accord avec le club actuel

in

Man Utd a reçu un coup dur dans sa poursuite d’un milieu de terrain du Bayern Munich, selon des informations.

Les Red Devils ont terminé une brillante fenêtre de transfert estivale, avec les meilleurs joueurs Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo arrivant tous à Old Trafford. Ces trois étoiles pourraient s’avérer essentielles pour mettre fin à l’attente de Man Utd pour un titre en Premier League.

Ils ont remporté le célèbre trophée pour la dernière fois en 2012-13, lors de la dernière saison en charge de Sir Alex Ferguson.

Cependant, des doutes subsistent sur une partie cruciale de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer – son milieu de terrain. Le manager norvégien peut actuellement s’appuyer sur Paul Pogba, Nemanja Matic et Fred au centre du terrain.

L’international écossais Scott McTominay a tendance à être son option de premier choix, mais le joueur de 24 ans se remet d’une opération à l’aine.

Un joueur lié au club ces derniers mois est le Bayern Munich Léon Goretzka. Le joueur de 26 ans est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde au cours de son séjour de trois ans en Bavière.

Le point de vente allemand Kicker rapporte maintenant que Goretzka a conclu un contrat à long terme avec Bayern, mettant ainsi fin aux espoirs de transfert de Man Utd.

Le nouvel accord le verra rester à l’Allianz Arena jusqu’en juin 2026, s’il va de l’avant et le signe dans les semaines à venir.

Aucune annonce officielle n’a été faite par les géants allemands, bien qu’une soit attendue prochainement. Kicker affirme que Niklas Sule et Corentin Tolisso pourraient être les prochains alignés, une fois l’avenir de Goretzka finalisé.

La nouvelle signifie que Man Utd devra peut-être poursuivre des cibles alternatives au milieu de terrain à l’été 2022. Ils surveillaient le prodige français Eduardo Camavinga, mais le joueur a choisi de signer pour le Real Madrid.

Ils ont été étroitement liés à la star de West Ham et de l’Angleterre Declan Rice. On pense que l’équipe de David Moyes voudrait plus de 100 millions de livres sterling pour ses services.

Le défenseur de Man Utd envisage un déménagement permanent

Axel Tuanzebe de Man Utd espère rendre son changement de prêt à Aston Villa permanent, selon The Sun.

Le joueur de 23 ans, qui peut opérer à l’arrière droit ou à l’arrière central, est excédentaire par rapport aux exigences de Solskjaer.

Raphael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof et Eric Bailly le devancent dans la hiérarchie.

En tant que tel, Tuanzebe a été expédié temporairement à Villa Park. Il apprécie apparemment tellement son sort qu’il veut établir un lien permanent avec le côté de Dean Smith.

