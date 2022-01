Man Utd a qualifié de  » pagaille complète  » avec le sac de Rangnick, les troubles de Ronaldo ont tous deux laissé entendre

Un expert a insisté sur le fait que le limogeage de Ralf Rangnick pourrait être « le meilleur pour tout le monde » à Manchester United au milieu des informations selon lesquelles l’Allemand mène une bataille perdue d’avance à Old Trafford.

Le Paper Talk de mercredi a mis en lumière les La tourmente engloutit le patron par intérim de Manchester United, Rangnick. Le Mirror a déclaré que pas moins de 11 joueurs préparaient leur sortie d’Old Trafford, la fortune du club ne montrant aucun signe d’amélioration.

Encore plus dommageable pour Rangnick, les sections de l’équipe affirmaient que le journal avait des doutes sur les tactiques et les méthodes d’entraînement de Rangnick. De plus, des cliques se forment dans le vestiaire alors que l’équipe commencerait à se fracturer.

United n’a perdu qu’une seule fois depuis que Rangnick a pris en charge l’intérim. Cependant, des doutes ont été émis quant à la viabilité de sa formation en 4-2-2-2 pour les joueurs dont United dispose actuellement.

Cela a conduit à une série d’affichages décevants même lorsqu’ils sont sortis victorieux contre Burnley et Norwich.

Maintenant, s’adressant à Football Insider, l’expert Frank McAvennie a ravagé la situation à Old Trafford.

L’ancien attaquant de West Ham a suggéré que Harry Maguire n’était pas un élément de leadership malgré le port du brassard de capitaine, et a insisté sur le fait que Cristiano Ronaldo doit regretter d’avoir rejoint les Diables rouges.

En outre, il a insisté sur le fait que rompre les liens avec Rangnick – qui devrait assumer un rôle de consultant pendant deux ans à la fin de la saison – pourrait être une pitié.

Rangnick incapable de redresser le navire Man Utd – McAvennie

« Oh mon Dieu, ce vestiaire doit être horrible », a déclaré McAvennie.

«Je ne vois aucun leader là-dedans, Maguire est peut-être le capitaine, mais il n’est pas un leader. Vous avez Ronaldo, qui doit regretter tellement ce mouvement à ce stade, ne faisant rien.

« Le club est un vrai foutoir mais je n’ai aucune idée de comment réparer ce vestiaire.

« Il doit y avoir un changement radical pour avoir une équipe unie et prête à tout donner sur le terrain. Ce n’est pas là. Rangnick est-il l’homme pour y parvenir ? Je ne pense pas.

«Ce serait fou s’ils se débarrassaient de lui, mais que peuvent-ils faire d’autre à ce stade lorsque les joueurs veulent partir. C’est peut-être la meilleure chose pour tout le monde.

Pendant ce temps, il y a eu une autre tournure dans la recherche d’un attaquant de Barcelone par Liverpool et Manchester United, selon un journaliste.

L’ailier de Barcelone Ousmane Dembele deviendra joueur autonome en juin dans l’état actuel des choses. Xavi tient à le lier à un nouvel accord, mais il y a une nouvelle pierre d’achoppement.

Le journaliste de Sky Sports Germany, Florian Plettenburg, affirme que le manager espagnol est resté « presque sans voix » face aux revendications salariales de Dembele.

Le Français veut apparemment 43 millions d’euros (36 millions de livres sterling) par an pour signer à nouveau, ce qui équivaut à 700 000 livres sterling par semaine.

La mise à jour signifie que le Barça pourrait ne pas être en mesure de conclure un nouvel accord pour Dembele. Liverpool et United pourraient être sur place pour recruter le joueur de 24 ans, s’il devenait disponible gratuitement.

Cependant, ils – comme tous les autres prétendants potentiels – auront d’abord besoin de Dembele pour assouplir ses incroyables exigences.

