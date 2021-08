Man Utd a « raté un tour » en ne bougeant pas pour l’homme d’Aston Villa, selon un expert

Les experts se sont demandé pourquoi Manchester United n’avait pas poursuivi la signature d’Aston Villa pour améliorer sa ligne avant.

Les Red Devils ont fait venir Raphael Varane du Real Madrid et l’ailier anglais Jadon Sancho cet été. Ils s’intégreront respectivement à l’arrière central et à l’aile droite, après avoir coûté des frais combinés de 114 millions de livres sterling.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas réussi à signer un nouvel avant-centre. Edinson Cavani reste son attaquant de premier choix, bien que l’Uruguayen ait maintenant 34 ans et ne représente plus une solution à long terme.

Le Français Anthony Martial est également à sa disposition. Le joueur de 25 ans a convaincu Solskjaer de le jouer de manière plus centrale la saison dernière, mais n’a marqué que quatre buts en Premier League en 22 apparitions.

Les experts de talkSPORT, Jamie O’Hara et Alex Crook, croient Danny Ings aurait dû être chassé par plus des six meilleurs clubs, dont United.

O’Hara a ouvert le bal en disant: “Je regarde juste Danny Ings et je me demande pourquoi est-ce qu’un Arsenal ne vient pas pour vous?”

Crook a ajouté: «Je retournerais les choses et dirais que Manchester United a raté un tour en ce qui concerne Danny Ings? 30 millions de livres, quelqu’un qui a marqué des buts en Premier League, a marqué un but merveilleux pour Aston Villa hier soir.

« Êtes-vous en train de me dire que Danny Ings n’est pas une mise à niveau d’Antony Martial ? Et il voulait aller à Manchester City ou Manchester United, c’était sa destination préférée.

«Oui, je sais qu’il a eu des problèmes de blessures, il entre probablement au crépuscule de sa carrière, mais vous n’obtenez pas beaucoup pour 30 millions de livres sterling ces jours-ci et cela aurait été une affaire facile à faire.

“Je me demande juste si la foi aveugle d’Ole Gunnar Solskjaer en Antony Martial pourrait être sa perte cette saison.”

Villa a signé Ings de Southampton plus tôt ce mois-ci après avoir entamé les 12 derniers mois de son contrat à St Mary’s.

Il a pris un bon départ dans les West Midlands, marquant un penalty lors de ses débuts contre Watford.

L’Anglais a ensuite marqué un but du candidat de la saison lors de la victoire 2-0 de samedi sur Newcastle.

Six des buts les plus surestimés de la Premier League, dont DEUX de Wayne Rooney

Neville remet en question la stratégie de transfert de Man Utd

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, croit que les Diables rouges devrait s’en prendre à Harry Kane cette semaine.

Le talisman de Tottenham a signalé son désir de quitter le nord de Londres à la recherche de grands honneurs.

Les rivaux de Man City ont été fortement liés, mais l’ancien défenseur pense que l’équipe de Solskjaer devrait entrer dans le giron.

“Ils ont toujours recherché le meilleur joueur de Premier League, le meilleur joueur anglais, le meilleur joueur britannique de l’histoire”, a-t-il déclaré.

«Pourquoi ne vont-ils pas pour Harry Kane cette semaine?

“Parce que si je pense que Harry Kane est entré à Manchester United, vous pourriez obtenir jusqu’à 90-95 points, sans lui [they won’t].

«Ils vont encore devoir remplacer [Edinson] Cavani et Martial l’été prochain. Martial va pas le faire, Cavani n’a plus qu’un an [on his contract].

«Ils vont devoir acheter un avant-centre à un moment donné. Pourquoi ne pas obtenir l’homme maintenant et donner à Ole cet élan pour atteindre ce 90 points [target]. Je ne pense pas qu’ils puissent le faire avec seulement Sancho et Varane.

